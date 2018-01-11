Кремлевский штаб без начальника и полномочий

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10 января президент России Владимир Путин, побывав на открытии своего избирательного штаба в Гостином Дворе, назвал имена его руководителей — это глава концерна КамАЗ Сергей Когогин, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии им. Рогачева Александр Румянцев и руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. Опрошенные NT политологи разъяснили логику кремлевских чиновников, выбравших такой необычный состав для официального представительства в путинском штабе.

«Реальной работы штабу не поручат»

Введение института сопредседателей — это новшество кампании 2018 года. Необычны и фигуры руководителей штаба. До сих пор это были в основном высокопоставленные госслужащие: первый штаб Путина в 2000 году возглавлял замруководителя аппарата правительства Дмитрий Медведев, второй, в 2004-м, первый замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, третий, в 2012-м, — председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

Нынешние начальники штаба не занимают значимых должностей и вообще малоизвестны. Могут ли они на время выборов получить реальные полномочия по проведению кампании? Эксперты уверены, что это исключено.

«Руководить они ничем не будут, кампанию будет вести администрация президента. Их задача — продемонстрировать, что Путин — это народный кандидат», — констатирует президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

«В настоящем предвыборном штабе не может быть коллективного руководства. Штаб должен ежедневно принимать десятки решений, он не может себе позволить погрязнуть в дискуссиях, которыми чревато отсутствие единоначалия»



«В настоящем предвыборном штабе не может быть коллективного руководства. Штаб должен ежедневно принимать десятки решений, он не может себе позволить погрязнуть в дискуссиях, которыми чревато отсутствие единоначалия, — констатирует политолог Аббас Галлямов.— Можно быть уверенным, что штабу, возглавляемому тремя сопредседателями, никто никакой реальной работы поручать не собирается». По мнению эксперта, Когогин, Румянцев и Шмелева призваны демонстрировать то, что в команде Путина не только чиновники и не только старые затертые лица.

В функции сопредседателей штаба входят электоральные и публичные задачи, а для решения технологических вопросов будут привлечены другие люди, соглашается политолог, член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов.

Аудитория Путина 4.0

Опрошенные NT политологи считают, что новая система с тремя сопредседателями придумана, прежде всего, для того, чтобы обозначить целевые группы, на которые будет ориентироваться президент.

«Все три фигуры представляют электоральные группы, на которые ориентируется в своей кампании президент. Представитель интеллигенции, который занимается преподаванием, медик, который представляет сферу здравоохранения, и представитель рабочего класса», — комментирует Бунин.

Орлов отмечает, что выбор данной схемы призван продемонстрировать единение различных слоев общества, поддерживающих Путина.

При этом речь идет не просто о единении, а о попытке сагитировать абсолютно всех, уверен Галлямов. «Путин — не обычный политик демократического толка. У него гораздо более высокий статус национального лидера. Он не может себе позволить заниматься таргетированием в классическом смысле этого слова. Ему нужно абсолютное большинство избирателей. Поэтому Кремль пойдет широким загоном и попытается сагитировать всех», — резюмирует эксперт.

Акции Чемезова идут вверх

Отвечая на вопрос, связана ли долгая пауза с выбором лиц кампании с закулисной борьбой, эксперты ответили отрицательно.

«Сейчас главные люди, которые влияют на президента в вопросах предвыборной кампании, — это глава администрации президента (Антон Вайно) и его первый зам (Сергей Кириенко). Раз людей назначили, значит, им удалось договориться», — считает Игорь Бунин.

«Можно быть уверенным только в том, что Когогин — это человек Чемезова. В этом смысле акции последнего, как говорится, идут вверх. Остальные игроки не видны»



Галлямов отмечает, что Когогин — это представитель корпорации «Ростех», возглавляемой Сергеем Чемезовым, другие же игроки, если они есть, пока себя не проявили. «Можно быть уверенным только в том, что Когогин — это человек Чемезова. В этом смысле акции последнего, как говорится, идут вверх. Остальные игроки не видны», — замечает Галлямов.

В целом же в кампании не будет ничего принципиально нового, уверены Галлямов и Бунин. «Все то, что мы услышим, говорилось уже неоднократно. Может быть, только количество слов «будущее» и «обновление» увеличится», — иронизирует Галлямов.