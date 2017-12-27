Что запретили и чего не досчитались

Фото: thefrontierpost.com

ЗАПРЕТИЛИ

Российский флаг на зимней Олимпиаде-2018

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что Россия на государственном уровне создала и поддерживала систему приема допинговых препаратов. По решению МОК участие в ОИ-2018 под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами смогут принять только те российские атлеты, у которых нет допинговых нарушений и которые смогут пройти отборочные соревнования. Чиновникам Минспорта РФ закрыт допуск на Олимпиаду-2018, а бывший министр спорта, вице-премьер Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

После такого решения депутаты заговорили о бойкоте Олимпиады, а теленачальники — об отказе от трансляции ее на российском ТВ. Однако после призыва Владимира Путина все же поучаствовать в корейских зимних Играх Госдума приняла миролюбивое заявление, а большинство спортсменов решили ехать. Одним из кадровых последствий решения МОК стал уход Мутко с поста главы РФС, чтобы не осложнять проведение в России Чемпионата мира по футболу. Кроме того, он покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018.

Американским СМИ — посещать обе палаты парламента

Фото: ntv.ru

Если многие российские чиновники в наступающем году не попадут в Корею, то журналисты американских СМИ — в Федеральное собрание России. В ответ на лишение RT аккредитации в Конгрессе США Госдума срочно приняла закон о СМИ — иностранных агентах (их приравняли к НКО-иноагентам), а профильные комитеты Госдумы и Совфеда запретили с 6 декабря вход в российский парламент представителям американских СМИ, признанных иностранными агентами. К таковым отнесли «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще несколько аффилированных с последним изданий. Теперь журналисты СМИ-иноагентов не смогут посетить парламент даже по разовым пропускам как частные лица.



Региональным парламентам Госдума рекомендует поступить аналогично. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что решение парламента является «зеркальными ответными мерами» на действия американской стороны.

Сайты, финансируемые Михаилом Ходорковским

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор без решения суда внес в список запрещенных в России сайты, имеющие отношение к Михаилу Ходорковскому: «Открытая Россия», «Ходорковский.ру», «Команда Открытой России», «Открытый университет», сайт «Вместо Путина». В официальном сообщении ведомства пояснялось, что ресурсы заблокированы за «распространение информационных материалов организаций, признанных в России нежелательными». Таковой, в соответствии законом, принятым в 2016 году, была признана в минувшем году «Открытая Россия». Правда, ее представители утверждали, что сайты напрямую к этой организации не относятся.

Власти постарались сработать на опережение: буквально накануне того, как Ходорковский сделал свое объявление, депутаты решили дополнить закон о СМИ-иноагентах нормой, по которой таковыми Минюст может объявить персональные каналы информации



В конце года Ходорковский объявил, что запускает новый, личный, сайт «МБХ медиа», где объединит редакции всех заблокированных медиаресурсов. В свою очередь, власти постарались сработать на опережение: буквально накануне того, как Ходорковский сделал свое объявление, депутаты решили дополнить закон о СМИ-иноагентах нормой, по которой таковыми Минюст может объявить персональные каналы информации и их тоже можно будет при желании блокировать.

Документальные фильмы про Донбасс и Крым

7 декабря кинотеатр «Октябрь» без объяснения причин снял с показа самого авторитетного российского фестиваля документального кино «Артдокфест» фильм «Мустафа». Снятая украинским режиссером Эрнестом Сарыхалиловым лента рассказывает о жизни одного из лидеров крымско-татарского национального движения, председатель Меджлиса* крымско-татарского народа в 1991–2013 годах Мустафы Джемилева. Джемилев — последовательный оппонент действий российской власти на Украине, аннексии Крыма и войны на Донбассе.

10 декабря, во время показа на том же фестивале фильма «Полет пули», члены прокремлевского движения SERB облили экран пахучей жидкостью и стали угрожать зрителям физической расправой. «Полет пули» — это снятые одним кадром полтора часа из жизни украинского добровольческого батальона «Айдар», воюющего на Востоке Украины.

Показ фильма «Война ради мира» организаторы «Артдокфеста» сами отменили в тот же день. Причиной отмены показа стало «беспокойство о безопасности и комфорте гостей фестиваля». Этот фильм, после того как стало известно о его участии во внеконкурсной программе фестиваля, просил проверить на экстремизм вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ

19 спутников, выпущенных с космодрома «Восточный»

Момент запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома

«Восточный» 28 ноября 2017 года

Фото: roscosmos.ru

28 ноября запуск с космодрома «Восточный» закончился полным провалом. Головная часть ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» сгорела в атмосфере, уцелевшие фрагменты утонули в Атлантическом океане. На борту ракеты-носителя было 19 спутников — 2 российских и 17 иностранных.



На запуске ракеты присутствовала делегация «Роскосмоса» из 12 человек во главе с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Вице-премьер поздравил пусковой расчет космодрома «Восточный» с успешным стартом, после чего принял решение вернуться в Москву, не дожидаясь вывода спутников на орбиту.

Премьер Дмитрий Медведев впервые публично отчитал за этот провал Рогозина, призвав его «кардинально исправить» ситуацию и наказать виновных. После этого в СМИ и telegram-каналах появились слухи, что Рогозина уволят и переведут в губернаторы



По предварительной версии, в полетном расчете ракеты-носителя и разгонного блока были допущены ошибки. Премьер Дмитрий Медведев впервые публично отчитал за этот провал Рогозина, призвав его «кардинально исправить» ситуацию и наказать виновных. После этого в СМИ и telegram-каналах появились слухи, что Рогозина уволят и переведут в губернаторы Воронежской области вместо уходящего в руководство полпредства ЦФО Алексея Гордеева.

Но отставка Рогозина не состоялась. А в канун Нового года случилось очередное ЧП — не вышел на связь запущенный с «Восточного» ангольский спутник.

Посольство США — 755 сотрудников

28 июля МИД РФ потребовал от Вашингтона до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США, — до 455 человек. В итоге из диппредставительств США были уволены порядка 755 человек. Также Россия приостановила с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

В результате дипломатических санкций и контрсанкций турпоток в США из России упал более чем вдвое: в мае были выданы 14 тыс. виз, в октябре — 6,5 тыс.



Это ответ Кремля на арест объектов недвижимости, принадлежащих посольству России в США, и высылку из страны 30 российских дипломатов в декабре 2016 года.

Это решение ударило по россиянам, которые хотят погостить или поучиться в США. Получить американскую визу даже в Москве стало почти невозможно: ожидать собеседования надо теперь не менее трех месяцев. Те, у кого нет времени ждать, отправляются за американскими визами в Белоруссию или Грузию. В результате турпоток в США из России упал более чем вдвое: в мае были выданы 14 тыс. виз, в октябре — 6,5 тыс.

Покинувший Спасо-хаус в ушедшем году Джон Тефт в интервью NT отказался прогнозировать, когда проблема с визами для россиян будет урегулирована.

Ростов-на-Дону — 120 сгоревших зданий

В результате пожара в центральной части

Ростова-на-Дону сгорели более 120 строений

Фото: из открытых источников

21 августа в результате поджога в центральной части Ростова-на-Дону сгорели более 120 строений. Пожар начался сразу в нескольких местах одного из центральных кварталов города и из-за сильного ветра быстро распространился на соседние дома.



Местные жители высказывают предположение, что пожар могли устроить компании-застройщики: стоимость 100 м2 земли в Пролетарском районе Ростова-на-Дону составляет до 1,5 млн руб. Версия основана на рассказах о том, что незадолго до пожара квартал обходили неизвестные люди и предлагали выкупить участки земли по стоимости вдвое ниже рыночной.

МЧС попросило правительство выделить 600 млн руб. на помощь ростовским погорельцам, но премьер Дмитрий Медведев в итоге распорядился о выделении из резервного фонда правительства 80 млн руб. Но чтобы получить деньги, 100 жителям разрушенных домов (от пожара пострадали 218 семей) пришлось судиться с местными властями. В итоге три четверти из них к ноябрю смогли доказать, что они действительно погорельцы.

* Меджлис крымско-татарского народа — организация, запрещенная в РФ как экстремистская