Алексей Навальный: «У них соблазн меня снова посадить, чтобы я не подал документы»





Фото: Евгений Фельдман, проект «Это Навальный»

Алексей Навальный собирает инициативные группы по выдвижению его в президенты в 20 регионах страны в это воскресенье. В интервью NT политик рассказал, что уже на этом, первом, этапе кампании предпринимаются контрмеры, которые должны воспрепятствовать подаче необходимых для регистрации документов в ЦИК.

В Серебряном бору, Макдональдсе или у Кремля

Сама необычная тактика — проведение инициативных групп по всей стране, как объясняет Навальный, призвана показать масштаб его избирательной сети. Важно «продемонстрировать и сторонникам, и противникам, что мы делали общероссийскую кампанию, и наша кампания опирается на регионы», подчеркнул оппозиционер.



С желающими поучаствовать в подобных сборах у Навального, по его словам, проблем нет — в ходе его кампании записались в волонтеры более 190 тыс. человек. Проблема в другом — практически нет помещений, в которых могут собираться группы по 500 человек (а это минимально необходимое количество) для оформления необходимых документов. Навальный считает, что в нынешнем виде процедура согласования мест для таких сборов «близка к запретительной».

Встречу в любом случае удастся провести, где бы то ни было. «В помещении, на пляже, с шатром, на улице, на парковке, в столовой, в «Макдональдсе», у Кремля», — перечисляет Навальный



В Москве многие арендодатели к концу этой недели отказались предоставить Навальному помещение. После серии неудачных попыток зарезервировать место предвыборный штаб решил арендовать часть пляжа в Серебряном бору. При этом сам сбор, как говорится в блоге политика, готовились проводить в палатке.

Однако и с этим местом возникли сложности. Позиция властей несколько раз менялась. «Неделю назад нам сказали «да», вчера — «ой, нам запретили — нет», сегодня (после того, как ЦИК заявил, что отправит на этот пляж представителей) — снова вроде «да», — рассказывает политик.

Навальный уверен: встречу в любом случае удастся провести, где бы то ни было: «В помещении, на пляже, с шатром, на улице, на парковке, в столовой, в «Макдональдсе», у Кремля».

Никто не хотел заверять

Большие проблемы возникли у Навального и при поиске нотариуса, который нужен для регистрации всех собравшихся. В интервью политик пояснил, что для них было «целой эпопеей» найти нотариуса. Из-за ограниченного количества этих специалистов штабу было сложно найти юриста, который бы — в отличие от большинства коллег — не отказался в этом участвовать. Но политик рассчитывает, что к воскресенью поиски все-таки увенчаются успехом.

Во многих других городах собрания инициативных групп власти расценивают как митинги, которые нельзя проводить без согласования. Об этом, в частности, заявляли представители власти в Тюмени и Санкт-Петербурге



Собранные и заверенные нотариусом подписи Навальный обирается сам нести в ЦИК. Политик заранее предупредил полицию, что не собирается «участвовать в митингах и переходить улицу в неположенном месте». «У них есть просто соблазн, взять меня и куда-нибудь посадить снова на десять суток, чтобы я не смог подать», — замечает оппозиционер.

Самая непростая ситуация сложилась в регионах, утверждает Навальный. Во Владивостоке центр «Э» МВД напрямую угрожал заявителю собрания уголовным делом за его проведение. Схожая ситуация, по словам политика, сложилась в Саратове. Во многих других городах собрания инициативных групп власти расценивают как митинги, которые нельзя проводить без согласования. Об этом, в частности, заявляли представители власти в Тюмени и Санкт-Петербурге.

День свободных выборов

В тот же день, когда Навальный хочет собрать инициативную группу, в Москве муниципальный депутат Илья Яшин пытается провести акцию «День свободных выборов». Эту акцию, которую Яшин заявляет как праздник, власти проводить запретили. Но Яшин по-прежнему намерен устроить гуляния в центре Москвы.

Навальный в разговоре с корреспондентами NT утверждал, что даты акции Яшина и сбора инициативной группы просто совпали: штаб выбирал ближайшую возможную для сбора групп дату в соответствии с постановлениями ЦИК. Яшин же выбрал этот день более месяца назад, отмечает кандидат в президенты.

В то же время несколько собеседников, близких к Яшину и Навальному, говорили NT, что все-таки такая синхронизация не случайна — гуляния оппозиционной молодежи в центре Москвы, возможно, отвлечет силы стражей порядка от действий сторонников Навального. Кроме того, не исключено, что сбор инициативной группы пройдет в как раз в том месте, где соберутся сторонники Яшина.

Впрочем, Навальный считает, что у властей есть «миллион способов торпедировать» сборы инициативных групп. При этом он отмечает, что главное его преимущество — это многочисленные сторонники.

Политик подчеркивает, что согласно заявлениям главы ЦИК Эллы Памфиловой, его документы будут рассмотрены на общих основаниях. Сам Навальный основывает свое право участия в гонке на Конституции, которая разрешает каждому гражданину старше 35 лет баллотироваться на этот пост. «Я доказал, что все дела против меня сфабрикованы, и их по факту нет. С точки зрения Конституции, там написано черным по белому, я имею право участвовать в выборах», — настаивает оппозиционер.

По мнению политика, у властей есть много вариантов отказа в регистрации, на разных этапах кампании, но «пытаться спрогнозировать их действия бесполезно».

Полную версию интервью Навального NT читайте на следующей неделе