В Новгородской области ФСБ задержала сотрудника военного предприятия по делу о передаче сведений украинской разведке

Сотрудники управления ФСБ по Новгородской области задержали жителя Великого Новгорода по делу о госизмене, сообщает «Коммерсант». Как утверждают силовики, он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал информацию о войсковых частях и военно-промышленном предприятии, где работал.

По версии следствия, мужчина сообщил сотруднику украинской военной разведки данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции. Также он передал данные о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях.



РИА «Новости» опубликовало кадры задержания и допроса жителя Великого Новгорода, якобы доказывающие фабулу обвинения. «По просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные «2ГИС» о нахождении воинской части», — рассказал задержанный. После чего сообщил, что сделал это добровольно и раскаивается.

По делу о «госизмене» мужчине грозит срок от 12 лет до пожизненного.



