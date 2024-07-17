В Забайкалье суд приговорил к условному сроку бывшего вагнеровца, который ударил ножом беременную подругу

Приаргунский районный суд Забайкалья признал 30-летнего местного жителя Сергея Лашко виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия и в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, сообщил «Сибирский экспресс».

Как указано в приговоре, в январе 2024 года пьяный Лашко поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в левое колено. Экспертиза расценила повреждения как легкий вред здоровью.



Кроме того, экс-вагнеровцу вменили сбор дикорастущей конопли для личного употребления «без цели сбыта». Он хранил сделанное гашишное масло, перемешанное с табаком, на балконе квартиры.

Суд приговорил Лашко к 3 годам и 2 месяцам колонии условно. Смягчающими обстоятельствами стали участие мужчины в «СВО» в составе ЧВК «Вагнер», наличие государственных наград и беременность сожительницы.



В приговоре также сказано, что Лашко прежде «не судим», но в то же время «на основании указа президента РФ «О помиловании» <...> освобожден от отбывания наказания со снятием [прежних] судимостей, в том числе непогашенных».



По информации «Сибирского экспресса», полный тезка Сергея Витальевича Лашко был судим не менее пяти раз с 2014 года. Мужчину признавали виновным в незаконном приобретении наркотиков, кражах, проникновении в жилище, повреждении чужого имущества общеопасным способом и ложном сообщении о теракте.



Кроме того, когда Ляшко еще учился в 9 классе, его судили за кражу мотоцикла, но дело было прекращено с применением «принудительных мер воспитательного воздействия».