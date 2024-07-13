В Армении пограничники задержали учительницу из Подмосковья, на которую в России заведено дело о военных «фейках»

65-летнюю школьную учительницу из Протвино Наталью Таранушенко задержали в аэропорту перед вылетом из Армении, сообщило «Агентство»* со ссылкой на близких учительницы. В России на нее заведено дело о военных «фейках».

Женщину продержали на допросе больше четырех часов и отпустили под обязательство о явке. По словам родственников, Таранушенко задержали в связи с тем, что Россия объявила ее в межгосударственный розыск.

По словам источников, пограничники утверждали, что вынуждены сотрудничать с российскими коллегами по таким делам, так как связаны межгосударственными договорами.

10 июня СК возбудил уголовное дело против учительницы русского языка и литературы Натальи Таранушенко из школы в Протвино Московской области. Основанием стали материалы проверки ФСБ и Центра противодействия экстремизму.



Уголовное дело по статье о военных «фейках» завели из-за классного часа, который состоялся еще 15 апреля 2022 года. По версии следствия, учительница якобы показала ученикам видео с кадрами вторжения РФ в Украину. Как и от кого силовики узнали о содержании урока, неизвестно. Однако подпункт вменяемой учительнице статьи утяжеляет обвинение «мотивом политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Таранушенко грозит до 10 лет лишения свободы.

Как отмечает ASTRA, ранее на Таранушенко писали доносы военный Артем Александров и предприниматель Дмитрий Наавгуст, отправляющий помощь участникам вторжения в Украину.



Через несколько дней после возбуждения уголовного дела Таранушенко покинула Россию. В начале июля МВД объявило учительницу в розыск.

Как отмечает «Агентство», в Армении уже задерживали преследуемых в России активистов, однако случаев их выдачи на родину по инициативе армянских властей не было. В 2022 году в Армении задержали активиста Никиту Каменского, но он смог выехать из страны. В январе 2024 года суд Еревана отказал в экстрадиции чеченца Салмана Мукаева, которого пытали в Грозном из за подозрений в гомосексуальности.







*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: соцсети











