Студентку СПбГУ отчислили из-за задержания у памятника жертвам репрессий

Студентку магистратуры СПбГУ Марию Киселеву отчислили из вуза из-за задержания после возложения цветов в память об Алексее Навальном, сообщила «Бумага»**. Девушке оставался всего месяц до защиты диплома. В приказе указано, что Киселеву отчислили из-за «нарушения правила устава вуза о соблюдении студентами российского законодательства».

При этом дисциплинарный комитет студсовета накануне вынес решение о том, что потенциальное отчисление Киселевой — «несоразмерное, необоснованное и несправедливое», и его необходимо заменить выговором.

«Меня в университете многие поддерживают, студенческий совет продолжает бороться за мое право закончить университет. В ближайшее время мы подадим жалобу в комиссию по урегулированию споров. Если это не поможет, мы вместе с адвокатом обратимся в суд», — рассказала Мария Киселева «Фонтанке».



Киселеву задержали 16 февраля на Воскресенской набережной. Суд назначил ей пять суток ареста по статье об организации митинга.



Как рассказала «Бумаге» сама Киселева, месяц назад студентку пригласили в СПбГУ, чтобы она дала «объяснения, почему не была подана апелляция» на решение суда. По словам Марии, она обжаловала решение, но суд его не изменил. Сейчас девушка готовит кассационное заявление.

«Я абсолютно не согласна с тем, в чем меня обвинили. Это безумие. Я просто пришла возложить цветы, чтобы выразить скорбь», — считает Киселева.

По подсчетам «Бумаги», с начала войны в Украине петербургские вузы отчислили как минимум 18 человек по политическим причинам. Подсчитать точное число отчисленных студентов в Петербурге невозможно, так как вузы не публикуют приказы об отчислении в открытом доступе.







*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признана в России «иностранным агентом.