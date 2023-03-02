В России разрабатывают новый вид военной операции с использованием ядерного оружия

Первый замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов рассказали о разработке в России новой операции стратегических сил сдерживания. Форму применения, в том числе ядерного оружия они назвали перспективной.

Статья опубликована в ведомственном журнале «Военная мысль»‎. Авторы, как и российские чиновники, считают политику США агрессивной, направленной против России. Они якобы хотят уничтожить страну, захватить ресурсы, уничтожить российский ядерный арсенал.

В качестве средства противодействия Минобороны России разрабатывает новую «перспективную форму стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания». В нее будет входить отражение воздушно-космического нападения, подавление ПРО противника, недопущение потери российской авиации и ядерного арсенала, а также нанесение «неприемлемого ущерба» с помощью сохранившегося ядерного потенциала РФ.

Российские силы сдерживания Владимир Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства 27 февраля 2022 года. С тех пор угрозы ядерным оружием звучат от российских чиновников разного уровня, в том числе Путина, регулярно. Дмитрий Медведев и вовсе говорил, что России из-за применения такого оружия ничего не будет.

В послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия выходит из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Закон об этом практически сразу одобрили в Госдуме и Совете Федерации, а на этой неделе его подписал Путин. На Западе его решение о приостановке действия договора раскритиковали и подчеркнули, что всегда готовы к диалогу.