Главное в политике 21 февраля

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он заявил о приостановке действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной он назвал объявленную Альянсом и Вашингтоном цель на «стратегическое поражение»‎ РФ. Путин также говорил об испытаниях ядерного оружия: Россия проведет их, если первыми проведут США.

В Вашингтоне назвали это решение безответственным: теперь мир стал опаснее.

В остальном послание было посвящено привычным обвинениям Запада в развязывании войны. Путин также пообещал увеличить МРОТ, создать госфонд для адресной помощи ветеранам СВО, ввести льготную госаренду для сотрудников ОПК. Мобилизованным и частникам СВО он пообещал двухнедельный отпуск раз в полгода. Он также заявил, что чем больше дальнобойных вооружений будут поставлять Киеву, тем дальше будут отодвигать их российские войска от границ.

Несколькими часами позже в Польше выступил президент США Джо Байден. Он, вслед за вице-президентом Камиллой Харрис, сказал, что преступления российской армии против человечности в Украине должны быть наказаны, но россияне, которые выступают против Путина, не враги США. Американский президент сказал, что Запад не устанет поддерживать Украину. Президент Польши Анджей Дуда планировал просить у Байдена разрешения на поставку Киеву истребителей, а также обсудить увеличение контингента НАТО в стране.

На фронте

Российские войска обстреляли Херсонскую область, пока Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному посланию и рассказывал о будущих льготах жителям украинских областей. В Херсоне было 17 прилетов, шесть человек погибли, 11 ранены.

Глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин заявил, что Минобороны и Генштаб отдают приказы не поставлять боеприпасы наемникам. Такое противодействие он приравнял к госизмене.

Белгородский областной суд приговорил двух мужчин — Зеленина и Турьянского — к 3,5 годам колонии строгого режима за подготовку к диверсии на железной дороге (ч.1 ст.281 УК). Они планировали организовать сход вагонов с рельсов на путях, где следуют военные эшелоны.

ФСИН объяснил, что Алексея Навального* постоянно отправляют в ШИЗО и не оказывают медпомощь, потому что это «требования действующего уголовно-исполнительного законодательства»‎, которые предъявляют за нарушения. Такой ответ на обращение к Путину получили адвокаты, подписавшие письмо в поддержку политика. Правда ответили им не из АП, а из ФСИН.

Против 18-летнего московского активиста Максима Лыпканя возбудили уголовное дело из-за интервью «Радио.Свобода»‎**. Утром у него прошли обыски. Молодой человек ранее пробовал согласовать антивоенный митинг в годовщину начала боев в Украине.

Гособвинение запросило композитору Прохору Протасову девять лет колонии по делу о «фейках»‎ об армии (ст.207.3 УК). Поводом стали посты об убийствах мирных жителей в Буче. Протасов находится не в России.

Основатель Conflict Intelligent Team Руслан Левиев** сообщил о втором возбужденном против него уголовном деле о «фейках»‎ про армию, распространенных по мотивам «политической ненависти»‎ (п.«д»‎ ч.2 ст.207.3 УК).

В России

Власти согласовали с РСПП разовый обязательный платеж в бюджет от сверхдоходов. Правда пока неясно, как и что именно считать сверх доходами. Песков говорил, что взнос будет «добровольным»‎. Минфин рассчитывает пополнить бюджет от бизнеса на 300 млрд рублей.

Журналистам нескольких иностранных СМИ и центру «Досье»**‎* стала доступна стратегия интеграции Беларуси в Россию к 2030 году. Документ разработали совместно СВР, ФСБ, ГРУ и Генштаб России. «Интеграция»‎ подразумевает не только использование территории Беларуси для российских военных, но и прекращение использования белорусского языка, выдачу российских паспортов белорусам, интеграцию законодательства и управление внешней политикой в интересах Кремля.

МИД России сообщил о вызове послов США Линн Трейси и Бангладеш Камрула Ахсана. С диппредставителем Бангладеш обсудили запрет на проход российских судов в порты страны. США заявили ноту из-за «накачивания ВСУ вооружениями»‎.

Владимир Путин присвоил звание «гвардейской» 53-й зенитной ракетной бригаде. Именно это подразделение в расследовании о крушении боинга Малайзийских авиалиний называли владельцем «Бука»‎, который сбил борт рейса МН17 в 2014 году.

В мире

Кнессет Израиля одобрил в первом чтении закон о судебной реформе, передает Jerusalem Post . Противники реформы назвали это ударом по демократии, пытались прорваться на заседание во время обсуждения закона и обещают, что в ближайшие дни протесты усилятся по всей стране.

В Беларуси одобрили закон о смертной казни для должностных лиц и военнослужащих за госизмену.

Иранский фонд по осуществлению фетв имама Хомейни заявил, что наградит мужчину, который напал на писателя Салмана Рушди. Ему или его представителям пообещали 1000 квадратных метров сельхозугодий.

В Нидерландах операторов морской инфраструктуры призывают усилить меры безопасности. В Северном море служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнаружила российское судно, которое пыталось нанести на карту энергетические объекты. Спецслужба опасается, что Россия может атаковать энергетическую инфраструктуру.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**«Радио.Свобода»‎ и Руслана Левиева Минюст России считает «иноагентами»‎.

***«Досье»‎ российские власти считают «нежелательным»‎.