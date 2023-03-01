Подоляк: Украина не наносит удары по территории России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Украина не наносит ударов по территории России.

«Украина не бьет по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на объекты инфраструктуры»‎, — написал он.

Вчера в нескольких регионах России были атаки беспилотников, в том числе на объекты инфраструктуры. В Туапсе был удар по нефтебазе, дрон упал в Адыгее, Брянской области и Подмосковье. В Белгородской области было три дрона — один из них залетел в квартиру. В Санкт-Петербурге закрывали небо для гражданских самолетов, в воздух поднимали истребители: СМИ сообщали, что в небе был неопознанный объект. Но Минобороны сообщило, что это были учения.