Главное в политике 28 февраля

ООН: в Украине погибли 8101 мирный житель, 13479 человек ранены. Среди погибших 488 детей. Реальное число жертв может быть больше, поскольку нет доступа к оккупированным регионам и местам с интенсивными боями.

В России по радио и ТВ транслировали сообщения о воздушной тревоге. МЧС опровергло информацию — вещание взломали. Сообщения слышали в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской, Белгородской областях и ХМАО. Однако после начали появляться данные об атаках беспилотников. В ночь на 28 февраля атаковали нефтебазу в Туапсе, беспилотник разбился в Адыгее, Брянской области. В Белгороде один из аппаратов влетел в квартиру. В Коломенском районе Подмосковья беспилотник упал у объекта «Газпрома»‎. В Санкт-Петербурге закрывали небо для гражданских самолетов. Сообщалось о неопознанном объекте в небе. В Минобороны позже сообщили, что истребители в воздух подняли в рамках учений систем ПВО и координации их с гражданскими объектами.

После обстрелов Херсонской области погибли четыре человека, пятеро ранены, сообщили в областной администрации. Повреждены также объекты критической инфраструктуры.

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в Беларусь и Россию вывезли более 16 тысяч детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сказал на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, пишет DW*. Вернуть на родину украинским властям удалось пока 307 детей.