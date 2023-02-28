Главное в политике 28 февраля

На фронте
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ООН: в Украине погибли 8101 мирный житель, 13479 человек ранены. Среди погибших 488 детей. Реальное число жертв может быть больше, поскольку нет доступа к оккупированным регионам и местам с интенсивными боями.
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В России по радио и ТВ транслировали сообщения о воздушной тревоге. МЧС опровергло информацию — вещание взломали. Сообщения слышали в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской, Белгородской областях и ХМАО. Однако после начали появляться данные об атаках беспилотников. В ночь на 28 февраля атаковали нефтебазу в Туапсе, беспилотник разбился в Адыгее, Брянской области. В Белгороде один из аппаратов влетел в квартиру. В Коломенском районе Подмосковья беспилотник упал у объекта «Газпрома». В Санкт-Петербурге закрывали небо для гражданских самолетов. Сообщалось о неопознанном объекте в небе. В Минобороны позже сообщили, что истребители в воздух подняли в рамках учений систем ПВО и координации их с гражданскими объектами.
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После обстрелов Херсонской области погибли четыре человека, пятеро ранены, сообщили в областной администрации. Повреждены также объекты критической инфраструктуры.
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Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в Беларусь и Россию вывезли более 16 тысяч детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сказал на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович, пишет DW*. Вернуть на родину украинским властям удалось пока 307 детей.
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На Камчатке военнослужащего Сергея Владимирова приговорили к восьми годам колонии строгого режима за дезертирство и применение насилия к представителю власти.
Репрессии
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По мнению журналистов Foreign Policy, Кремль поставил рекорд подавления инакомыслия в России. Репрессии необходимы для победы в Украине.
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Над московским актвистом, 18-летним Максимом Лыпканем издеваются сокамерники. Они угрожают сделать его «петухом» и выбрили у него на голове ирокез. Максим пытался согласовать антивоенный митинг к годовщине боев в Украине, но на него завели дело о «дискредитации армии».
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Gulagu.net опубликовали видео из ИК-6, где находится Алексей Навальный**. На нем видно одно из «грубых» нарушений, за которое его отправляют в ШИЗО: у политика были закатаны рукава, потому что роба ему мала.
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Журналистку Юлию Старостину оштрафовали по статье о «дискредитации армии» на 50 тыс. рублей.
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Москвича Алексея Нечушкина приговорили к четырем годам колонии по статье о хулиганстве с сопротивлением представителю власти. 27 февраля 2022 года он въехал на Пушкинскую площадь на автомобиле, исписанном лозунгами «Народ, вставай!», «Это война».
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Аспиранта Алферовского университета в Санкт-Петербурге Владимира Миронова отправили под стражу до 25 апреля. Его обвинили в хулиганстве и «дискредитации армии» после того, как они исписал пацифистскими лозунгами военкомат.
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Фигурант «дела «Сети»*** Игорь Шишкин рассказал, что «ребята из Москвы в «Сеть»*** не входили». Против Азата Мифтахова он давал показания под давлением в колонии. Сейчас Шишкин на свободе и не в России и готов опровергнуть данные показания.
В России
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Журналисты «Проекта»**** рассказали, как зарабатывает и живет Владимир Путин. Свои активы он хранит в кипрских офшорах: компания Ermira Consultants зарегистрирована на юриста Владислава Копылова. Со счетов компании оплачивают его дворцы и недвижимость для Кабаевой, дочерей и бывшей супруги.
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Песков считает, что пока преждевременно говорить о выдвижении Путина на президентские выборы — «ему сейчас точно не до этого». Но поддержка Путина в российском общества высокая, считает он.
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Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ. Он поставил задачи ведомству и Рос Гвардии: среди них выявление «экстремизма» в интернете и предотвращение диверсий. «Желающих расколоть российской общество» он назвал «мразью». Таких нужно выявлять, добавил он.
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Министерства культуры и обороны совместно формируют агитбригады. В них входят исполнители из разных регионов страны: артисты гастролируют по регионам, поддерживают раненых в госпиталях.
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Финляндия начала строить забор на границе с Россией. Пока — тестовый чтобы проверить как он выдержит морозы, снег и возможный натиск людей.
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Министерство финансов Японии ввело новые санкции против России: под ограничения попали 48 человек, 73 компании и один банк.
В мире
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В Иране власти подтвердили отравление нескольких школьниц. Экстраординарного лечения им не требуется, добавили в министерстве образования. Правозащитники считают, что их отравили из-за участия в протестах, и требуют международного расследования.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Китай с трехдневным визитом. Ожидается что он встретится с Си Цзиньпином. The New York Times пишет, что этот визит — показатель крепнущих связей Москвы и Пекина. Также, вероятно, Китай хочет возглавить анти западную коалицию.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Здесь он планирует встретиться с официальными лицами всех пяти постсоветских государств. Он предостерег их от помощи России в обходе санкций. The New York Times пишет, что его визит — попытка снизить влияние Москвы на страны Центральной Азии, но у США в регионе могут возникнуть проблемы.
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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару запустил свой мерч, последовав, по всей видимости, примеру экс-президента США Дональда Трампа. Продажа бейсболок «Сделаем Америку снова великой» принесла немалый доход экс-президенту США. Покупки мерча Болсонару подаются как инвестирование в его политическое будущее.
*DW Минюст России считает «иноагентом».
**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».
***«Сеть» в России признана «террористической организацией».
****«Проект» российские власти считают «нежелательным».