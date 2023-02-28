NYT: визит Лукашенко в Китай — признак крепнущих связей Пекина и Москвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Китай с трехдневным визитом. Ожидается что он встретится с Си Цзиньпином. The New York Times пишет, что этот визит — показатель крепнущих связей Москвы и Пекина. Также, вероятно, Китай хочет возглавить антизападную коалицию.

На прошлой неделе США несколько раз говорили о том, что Пекин готовится выставить России вооружение для боев в Украине. Назывались даже цифры: около 100 дронов уже весной. В Китае планы по поставкам отрицают, но США пригрозили санкциями в случае поддержки России.

Все это произошло после напряженного инцидента с аэростатами, которые сбили в воздушном пространстве США. Китай говорил, что они исследовательские, в Белом доме настаивали, что они разведывательные.

Беларусь, официально, не участвует на стороне российских войск в Украине. Однако с самого начала «спецоперации»‎ российские войска беспрепятственно использовали территорию Беларуси. Лукашенко также постоянно выражает поддержку Путину и говорит об угрозах Запада.

В США считают, что визит Лукашенко — еще один признак растущих связей Китая с Кремлем и его поддержки российской стороны в конфликте в Украине.

До Лукашенко в Пекин прибыли президент Ирана Эбрагим Раиси и премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Это подчеркивает стремление Китая возглавить альтернативный мировой порядок, свободный от американского вмешательства.

По словам Рафаэлло Пантуччи, старшего научного сотрудника Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Наньянском технологическом университете в Сингапуре, сказал, что напряженность и разногласия, в том числе в отношении России и Беларуси редко настолько серьезны, чтобы затмить их общее неприятие Запада.

«Всеобъемлющее стратегическое решение, которое они все приняли, заключается в том, что Запад — их враг, и это их приоритет №1. Это связывает их всех вместе», — сказал г-н Пантуччи.