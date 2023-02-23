Илья Яшин*: «Не знаю, как вы, а я задремал под конец»‎

У нас в тюремном спецблоке неделю не работали телевизоры. Вроде какая-то проблема с антенной. Поломку устранили ровно за час до послания Путина. И тут же с экрана понеслись вопли: «Это будет историческое выступление! Скажет такое, что весь мир вздрогнет! Грядёт нечто великое!»

Ну я приготовился слушать, конечно. Что он там, думаю, объявит? Царём себя провозгласит? Возродит СССР в границах 1945 года? Пообещает вернуть Аляску?

Однако, как говорил мой дед, получился замах на рубль — удар на копейку. Путин снова поругал коварный Запад. Уговаривал себя в несокрушимости российской экономики.

Ну и дежурно потряс с трибуны ядерным оружием.

Не знаю, как вы, а я задремал под конец. В своё оправдание скажу, что не я один: видел на экране, как клевал носом депутат Слуцкий, а бывший журналист Хинштейн и вовсе зевал во весь рот.

Скучно, девочки.

Фото: Ирина Жиркова

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*Илью Яшина Минюст России считает «иноагентом»‎.