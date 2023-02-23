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Илья Яшин*: «Не знаю, как вы, а я задремал под конец»‎

23.02.2023

Телевизоры в спецблоке починили за час до послания Путина

У нас в тюремном спецблоке неделю не работали телевизоры. Вроде какая-то проблема с антенной. Поломку устранили ровно за час до послания Путина. И тут же с экрана понеслись вопли: «Это будет историческое выступление! Скажет такое, что весь мир вздрогнет! Грядёт нечто великое!»

Ну я приготовился слушать, конечно. Что он там, думаю, объявит? Царём себя провозгласит? Возродит СССР в границах 1945 года? Пообещает вернуть Аляску? 

Однако, как говорил мой дед, получился замах на рубль — удар на копейку. Путин снова поругал коварный Запад. Уговаривал себя в несокрушимости  российской экономики.

Ну и дежурно потряс с трибуны ядерным оружием.

Не знаю, как вы, а я задремал  под конец. В своё оправдание скажу, что не я один: видел на экране, как клевал носом  депутат Слуцкий, а бывший журналист Хинштейн и вовсе зевал во весь рот.

Скучно, девочки.


Фото: Ирина Жиркова


Оригинал.


*Илью Яшина Минюст России считает «иноагентом»‎. 


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