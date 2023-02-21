У московского активиста Максима Лыпканя прошли обыски

У активиста Максима Лыпканя прошли обыск по делу о «фейках»‎ про армию (ст. 207.3 УК). Силовики пришли в квартиру, где он прописан, и по месту жительства, сообщает «ОВД-Инфо»‎*.

Полиция пришла к нему с обыском около 6:00. Мужчина отказался открыть дверь, после чего силовики вызвали МЧС, чтобы выломать ее. Лыпкань позвонил адвокату — только после этого полицейские рассказали о причине визита.

Еще раньше, около 5:00 силовики пришли в квартиру к отцу активиста — там прописан Лыпкань. У отца изъяли некоторые книги.

«Я — патриот своей страны, а люди в масках до ушей — фашисты и грязь моей страны», — написал активист в своем канале.

На прошлой неделе Лыпкань пытался согласовать антивоенную акцию «Год ада»‎ в годовщину начала боев в Украине. Он планировал провести митинг на Лубянской площади 24 февраля. Мэрия Москвы отказала в проведении акции, сославшись на коронавирус. Отказ Лыпкань планировал обжаловать в суде, но суд отказал в его требованиях. В ответ активиста задержали и составили протокол о «дискредитации армии».

Александр Бастрыкин рассказывал вчера, что в России возбудили 152 уголовных дела о «дискредитации армии». Вошли ли в это число дела о «фейках», он не уточнил‎. Приговоры вынесены по 16 делам, несколько из них — заочно. Например, девять лет колонии за распространение «фейков» получила Вероника Белоцерковская*, и восемь – Александр Невзоров*.

*«ОВД-Инфо»‎, Веронику Белоцерковскую и Александра Невзорова Минюст России считает «иноагентами»‎.