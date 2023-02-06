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#Новости

Веронику Белоцерковскую* приговорили к девяти годам по статье о «фейках»‎ про армию

06.02.2023

Суд проходил заочно

UPD:

Адвокат Вероники Белоцерковской* Эльвира Кашигина сказала, что пока остается неизвестным вопрос об арестованном имуществе сына подзащитной. Она рассказала SOTA, что удивлена сложением сроков по двум эпизодам сроком до восьми лет каждый в общие девять лет. Решение об обжаловании она обещала озвучить после получения полного решения суда.

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Блогера и бывшего издателя «Собака.ру» Веронику Белоцерковскую* Басманный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии за распространение «фейков»‎ про армию. Ровно столько требовал прокурор, пишет «Коммерсант». 

Помимо срока, суд назначил ей запрет на ведение сайтов и аккаунтов в соцсетях в течение пяти лет. 

Суд прошел заочно: Белоцерковская находится во Франции. Она стала одной из первых фигурантов дел о «фейках»‎. 


*Веронику Белоцерковскую Минюст России считает «иноагентом».

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