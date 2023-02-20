Сегодня днем в Киев прибыл президент США Джо Байден. Визит не анонсировался: завтра американский лидер должен быть в Польше. Но сегодня он поездом заехал в столицу Украины на несколько часов. AP сообщила, что Москву предупреждали о визите, чтобы обеспечить безопасность Байдена. Тем не менее в Киеве звучала сирена воздушной тревоги.

Политолог Аббас Галлямов* обратил внимание на то, что тезис о предупреждении Москвы сейчас активно раскручивает российская пропаганда.

Путинский политолог Сергей Марков уже это использовал. Сам визит, по мнению Маркова, нужен Байдену для того, чтобы выиграть президентские выборы.

«Байден посетит Киев не потому, что он такой смелый, а потому, что его враг Путин такой честный и цивилизованный. Байден может спокойно посещать Киев, потому что он уверен, что Путин сдержит свое слово и Байдену ничего не угрожает. Поэтому визит Байдена в Киев подтверждает, что Россия права и на стороне Добра против Зла»‎, — написал Марков.

У Галлямова* на этот счет другое мнение: этот тезис теперь сделает пропаганде только хуже.

«Тем самым Кремль обесценивает ту смысловую конструкцию, которую он последние полгода старательно сооружал: дескать, это не война с Украиной, а война с НАТО. Если это действительно «война с НАТО», то какого чёрта вы обещаете главнокомандующему армии противника безопасный визит на фронт? Вы там воюете или чем занимаетесь? Теперь Кремль выглядит идиотом в глазах своих собственных сторонников»‎, — считает Галлямов*.

Он также добавил, что это повышение ставок, когда всем очевидно, что Путину нечем ответить.

«Предположим, что взбесившийся, Путин отдаст приказ о нанесении удара по Киеву. В этой ситуации армия может отказаться этот приказ выполнять — там ведь понимают, что это будет уже не «СВО», а полноценная война. И совершенно не факт, что российские военные к ней готовы. А отказ выполнять приказ — это уже по сути попытка переворота»‎, — размышляет Галлямов*.

Политолог Татьяна Становая считает, что теперь придется править послание Путина Федеральному собранию.

«Джо Байден в Киеве. Кончено, для Кремля это будет расценено как очередное доказательство того, что США окончательно сделали ставку на стратегическое поражение России в войне, и что сама по себе война бесповоротно превратилась в войну России и Запада. Завтрашнее послание ожидалось очень ястребиным, нацеленным на демонстративный разрыв отношений с Западом. Сейчас могут быть внесены дополнительные правки, делающие его еще более жестким»‎, — считает политолог.

С ней согласен и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, «естественной реакцией на визит Байдена может быть радикализация завтрашнего формата и повышение ставок»‎.

Более жестко высказался правозащитник Владимир Осечкин*. По его мнению, у Путина больше нет вариантов, кроме как «отползать назад»‎.

«Лаконичное заявление и присутствие первого лица США в Киеве обнулили все потуги Путина. Весь мир прекрасно понимает, что в Киеве и в Украине нет нацизма, а фашистами и агрессорами в войне выступают российские войска, включая террористическую группировку ЧВК «Вагнер» и другие квазиЧВК. И Китай тоже высказал уже свою позицию, и Европа тоже. Путину остаётся только отползать назад и придумывать для этого тысячу и одно оправдание. Бросаться повторно на весь мир бессмысленно и безумно»‎, — считает Осечкин*.

Российские чиновники, даже любители высказаться представитель МИД Мария Захарова и экс-президент Дмитрий Медведев оказались не многословны.

Захарова рассказала о судьбе Михаила Саакашвили, которого, по мнению Христо Грозева**, могли отравить сотрудники ФСБ России. По словам представителя МИД, судьба Саакашвили «это то, что ждёт всех продавших свои жизни американцам»‎.

«Проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов. Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов»‎, — написала Захарова в своем Telegram.

Дмитрий Медведев вспомнил о том, что из Украины уезжает все больше людей: по его оценкам, страна потеряла чуть ли не половину населения. Из-за чего украинцы становятся беженцами или сокращается население в стране, Медведев, судя по всему, не знает. Виноват в этом, по его убеждению, «неонацистский режим»‎ — об этом ему рассказали выходцы и с украинских территорий.

«Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек. Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению. Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее»‎, — подытожил об Украине, а не России, Медведев.

Фото:

*Аббаса Галлямова и Владимира Осечкина Минюст России считает «иноагентами», а **Христо Грозева — «нежелательным».