Как предотвратить длительную войну

RAND Corporation





Сегодня военные аналитики предлагают сценарии краткосрочной траектории войны или даже ее окончания. Хотя такие сценарии являются важными конструкциями для размышлений о будущем, они менее полезны для определения того, какие гипотетические события имеют наибольшее значение для Соединенных Штатов. Это возможно, и для американских политиков более полезно рассмотреть те аспекты будущего развития конфликта, которые могут иметь наибольшее влияние для интересов США. В этом докладе мы рассмотрим пять ключевых аспектов, которые определяют альтернативные траектории войны:

– возможное применение Россией ядерного оружия;

– возможная эскалация конфликта между Россией и НАТО;

– изменение границ контроля над территориями;

– продолжительность военных действий;

– форма завершения войны.

Возможное применение Россией ядерного оружия

Признаки применения Россией ядерного оружия преследуют этот конфликт с первых дней его возникновения. Объявляя о вторжении в феврале 2022 года, Путин пригрозил любой стране, которая попытается вмешаться в конфликт, последствиями, «подобных которым вы не видели за всю свою историю». Далее он отдал приказ о введении «особого режима боевого дежурства» стратегических ядерных сил. Уже позднее, осенью 2022 года, Москва заявила, что Киев планирует взорвать радиоактивную «грязную бомбу» в Украине — это будет «операция под ложным флагом», в которой затем обвинят Россию.

Американские официальные лица опасались, что Россия сфабриковала эту историю, чтобы создать предлог для применения ядерного оружия. И, возможно, самое неприятное — по всем признакам, западные правительства уверились, что Москва рассматривала возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО), поскольку осенью ее армия теряла позиции. Россия отрицает эти обвинения, но имеющаяся информация все же указывает, что высшее российское командование обсуждало этот вариант.

Некоторые аналитики отвергают возможность применения ТЯО, утверждая, что применение ядерного оружия вызовет ответные меры против России, и в Кремле об этом известно. Другие эксперты указывают на отсутствие высокоценных военных целей (например, сосредоточений украинских войск), которые можно было бы эффективно уничтожить таким оружием, а также на риск того, что ТЯО может нанести ущерб российским войскам, дислоцированным в Украине. Применение ТЯО может спровоцировать вступление НАТО в войну, окончательную потерю международной поддержки России и возможную внутриполитическую реакцию в самом Кремле.

Эти аргументы игнорируют ряд факторов, которые делают применение Россией ядерного оружия как правдоподобной случайностью, так и вероятностью на будущей траектории конфликта, что Вашингтон должен учитывать. Во-первых, есть свидетельства того, что Кремль воспринимает эту войну как практически экзистенциальную. Еще до вторжения Россия была готова выделять значительные ресурсы и идти на серьезные компромиссы для достижения своих целей в Украине.

Так, Москва дорого заплатила за аннексию Крыма и вторжение в восточную Украину в 2014 году. Западные санкции привели к снижению ВВП России примерно на 2% в 2014-2015 годах, и в последующие годы этот эффект только усиливался. Решение Путина начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, несмотря на четкие предупреждения США и их союзников о том, что он заплатит даже большую цену, чем в 2014 году, показывает, что он готов пойти на еще более радикальные действия для достижения своих целей в Украине. Решение о мобилизации 300 000 человек в сентябре 2022 года, возможно, нарушило внутренний социальный порядок, на создание которого Путин потратил почти 25 лет, что также свидетельствует о высоком уровне его решимости.

До того политика Кремля была нацелена на избежание всех видов социальной нестабильности, которые создает мобилизация, особенно среди твердых сторонников Путина. Решение о мобилизации не принималось, пока оно не стало необходимостью с военной точки зрения, пусть и вызвало внутриполитические издержки и создало риск беспорядков, вызванных ослаблением поддержки войны в обществе. Готовность Путина принять эти внутренние издержки и риски подчеркивает то значение, которое он придает российским интересам в Украине.

Во-вторых, поскольку конвенциональные силы России в Украине понесли большие потери, неядерные возможности Москвы оказались ограничены. Дальнейшие масштабные потери на поле боя могут вызвать панические настроения в Кремле. Как только другие варианты эскалации будут исчерпаны, Москва может прибегнуть к ядерному оружию, в частности, к ТЯО, чтобы предотвратить катастрофическое поражение.

В-третьих, российские военные стратеги уже давно говорят о полезности ТЯО для достижения оперативных и тактических целей в контексте локальной войны в случае, если Москва будет ее проигрывать. И у России есть возможности для реализации этих замыслов: ее средства доставки ТЯО включают артиллерию, баллистические ракеты малой дальности и крылатые ракеты, и все они могут быть применены в Украине. Российские военные также предполагают упреждающее применение ТЯО как против гражданских целей — городов, военно-промышленных центров и правительственных объектов — так и против военных. Наконец, Москва может использовать ТЯО для демонстрационных ударов, либо в атмосфере, либо по населенным пунктам.

Военная эффективность применения ТЯО в Украине может быть предметом дебатов, но это вполне вероятный вариант развития событий, учитывая то, что в мире известно о российском военном планировании и возможностях.

Никто не может сказать, насколько вероятно применение ТЯО Кремлем, но определенно риск применения ядерного оружия сейчас гораздо выше, чем когда-либо в мирное время



Столь же очевидно, что применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов.

Как публично, так и в прямых контактах с Кремлем Соединенные Штаты сигнализировали о том, что они предпримут ответные меры, если Россия применит ядерное оружие в Украине. Американские официальные лица избегают уточнять характер возможного ответа, но, по словам официальных лиц НАТО, это «почти наверняка» повлечет за собой «физический ответ со стороны союзников». Эта формула не содержит четких обязательств, но даже ответ невоенными средствами может запустить механизм «ответов на ответ», который приведет к войне между Россией и НАТО. В конечном итоге эта спираль может закончиться обменом стратегическими ядерными ударами.

И даже если удастся преодолеть вызовы эскалации, при применении Россией ядерного оружия в Украине серьезных последствий для США не избежать. Сегодня в международном праве действует норма, запрещающая его применение в конфликтах, но если Россия получит территориальные уступки или добьется военных успехов благодаря применению ТЯО, то неизбежно другие страны с большей вероятностью будут готовы применить такое оружие в будущих конфликтах. Наконец, применение Россией ядерного оружия в Украине окажет непредсказуемое влияние на политику союзников по НАТО, что может привести к разрушению трансатлантического единства. Одним словом, у администрации Байдена есть все основания сделать предотвращение применения Россией ядерного оружия первостепенным приоритетом для США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли впервые проинформировал президента Джо Байдена о планах России вторгнуться в Украину в октябре 2021 года. Тогда же Милли составил список «интересов и стратегических целей США» в этом кризисе.

Под #1 в этом списке стоит «Не допустить кинетического конфликта между вооруженными силами США и НАТО с Россией». Вторая цель, тесно связанная с первой, — «сдерживание войны в географических границах Украины».

На сегодняшний день Россия и Украина остаются единственными участниками войны. Но война всегда может втянуть в себя союзников США. Боевые действия ведутся на территории страны, которая граничит с четырьмя странами-членами НАТО на суше и разделяет побережье Черного моря еще с двумя. Масштабы косвенного участия союзников по НАТО в войне являются беспрецедентными. Их поддержка включает в себя поставки оружия и другой помощи Украине на десятки миллиардов долларов, тактическую поддержку украинских военных в области разведки, наблюдения и рекогносцировки, миллиарды долларов ежемесячно в виде прямой бюджетной поддержки Киеву, а также болезненные для обеих сторон экономические санкции.

В более раннем докладе RAND Corporation уже были описаны четыре вероятных ответа России странам-членам НАТО в контексте войны в Украине. В нем были определены следующие мотивы:

– ответ членам НАТО за их политику с целью прекращения поддержки Украины союзниками;

– нанесение упреждающего удара по НАТО, если Россия посчитает, что вмешательство НАТО в Украину неизбежно;

– предотвращение передачи Украине оружия, которое приведет к поражению России;

– нанесение удара по НАТО в ответ на «дестабилизацию» режима в России, о чем постоянно говорят в Кремле.

Несмотря на то, что ни один из этих вариантов не является неизбежным, пока в Украине продолжается конфликт, риск прямого конфликта России и НАТО остается высок.

Более того, к вступлению НАТО в конфликт может привести даже непреднамеренная эскалация. В ноябре 2022 года ракета украинской ПВО уже упала на польскую территорию, и этот инцидент продемонстрировал, что боевые действия могут непреднамеренно перекинуться на территорию союзников США. Ошибка в нацеливании может направить российскую ракету на территорию НАТО, вызвать цикл ответных реакций, которые приведут к полномасштабному конфликту. Вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО, намеренного или непреднамеренного, уменьшится только тогда, когда война в Украине закончится.

Причины, по которым Милли назвал предотвращение войны между Россией и НАТО главным приоритетом США, вполне понятны. Американские вооруженные силы окажутся вовлеченными в войну со страной, обладающей крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Удержать войну между Россией и НАТО ниже ядерного порога будет крайне сложно, особенно если учесть ослабленное состояние российских конвенциональных вооруженных сил. Некоторые аналитики сомневаются, что Россия нападет на страну НАТО, однако если Кремль придет к выводу, что национальная безопасность страны находится под серьезной угрозой, за неимением лучших альтернатив он вполне может сознательно пойти на эскалацию.

Изменение границ контроля над территориями

По состоянию на декабрь 2022 года Россия оккупировала почти 20% территории Украины, и сегодня приоритетом Киева является восстановление контроля над этой территорией. Осенью Украина смогла добиться некоторых успехов, особенно под Харьковом и Херсоном. Однако на территориях, которые все еще контролируются Россией, находятся важные экономические объекты, например, вся береговая линия Азовского моря и Запорожская атомная электростанция, которая обеспечивала до 20% довоенных энергетических мощностей Украины. Поэтому президент Зеленский продолжает говорить о том, что целью военной кампании является освобождение всей территории Украины.

Траектория войны, которая позволит Украине поставить под контроль бо́льшую часть ее международно-признанной территории, объективно выгодна Соединенным Штатам



США заинтересованы в том, чтобы укрепить нормы территориальной целостности, закрепленные в международном праве. В то же время последствия дальнейшего расширения подконтрольной Украине территории за линию декабря 2022 года не являются однозначными. Даже если бы Украина вернула всю территорию, захваченную Россией с 24 февраля 2022 года, Москва все равно будет продолжать нарушать нормы территориальной целостности. Иными словами, не ясно, будет ли сохранение Россией контроля по линии декабря 2022 года бо́льшим ущербом международному порядку, чем на линии февраля 2022 года. В обоих случаях Россия будет контролировать часть украинской территории в нарушение норм территориальной целостности. В то же время, окончание войны, в результате которого Украина получила бы контроль над всей своей международно-признанной территорией, восстановило бы норму территориальной целостности, но такой исход выглядит маловероятным.

Более того, соблюдение нормы в меньшей степени зависит от количества незаконно захваченных земель, чем от реакции международного сообщества на территориальные изменения. От Соединенных Штатов не требуется официально признавать российскую оккупацию суверенной украинской территории, независимо от того, где де-факто проходит линия контроля. Как и в случае с Крымом, Соединенные Штаты могут принять меры для того, чтобы любые российские завоевания после 24 февраля 2022 года рассматривались как нелегитимные и незаконные и чтобы Россия заплатила высокую цену за свою агрессию.

Степень контроля Киева над своей территорией может повлиять на долгосрочную экономическую жизнеспособность страны и, следовательно, на ее потребности в помощи США. Например, если Москва захватит все черноморское побережье Украины, оставив Украину без выхода к морю, это создаст серьезные долгосрочные экономические проблемы. Однако, учитывая военную ситуацию на сегодня, такой исход представляется маловероятным. По всей вероятности, экономические последствия долгосрочного контроля России над территориями, занятыми ею к декабрю 2022 года, выглядят гораздо менее серьезными, чем последствия захватов 2014 года.

Экономика Украины в конечном итоге приспособится к любой линии, вопрос лишь в том, насколько болезненной будет эта адаптация. Кроме того, учитывая способность России наносить удары глубоко за пределами линий контроля, расширение Украиной сферы своего территориального контроля не будет определять уровень экономического процветания и даже ее безопасность. С сентября Киев отвоевал значительные территории, однако, после этого Россия нанесла удары по критически важной инфраструктуре, имевшие гораздо бо́льшие экономические последствия для Украины. Постоянная угроза российских атак может сдерживать инвестиции и, следовательно, экономическое восстановление Украины, независимо от того, какие территории контролирует Москва.

Расширение территориального контроля Украины, безусловно, важно для США по гуманитарным причинам, оно имеет значение с точки зрения международных норм и для будущего экономического роста Украины. Однако значимость двух последних факторов является спорной. Россия начала нарушать международные нормы задолго до начала нынешнего конфликта и, скорее всего, будет продолжать делать это после окончания боевых действий. Более того, ответ США и их союзников на агрессию нанес значительный ущерб России — что не могло не послужить сигналом для других потенциальных агрессоров. В целом линия контроля на декабрь 2022 года оставляет под контролем Киева экономически жизненно важные регионы. В то же время, расширение территориального контроля Украины несет потенциальные затраты и риски для США.

Во-первых, темпы контрнаступления Украины к декабрю 2022 года замедлились, и восстановление линии контроля февраля 2022 года, не говоря уже о всех украинских территориях, займет месяцы, а возможно и годы. Россия построила мощные оборонительные укрепления вдоль всей линии контроля, и мобилизация устранила дефицит живой силы, который позволял Украине добиться успеха в Харьковском контрнаступлении. Для того чтобы Киев смог восстановить контроль над значительно большей территорией, вероятно, потребуется длительная война.

Кроме того, если Украина все-таки выйдет за линию контроля февраля 2022 года и даже сумеет вернуть территории, оккупированные Россией с 2014 года, резко возрастет риск эскалации — применения ядерного оружия, либо нападения на страну НАТО. Учитывая вложенные в Крым активы и затраченный политический капитал, Кремль будет рассматривать потерю Крыма как значительную угрозу национальной безопасности и стабильности режима.

Продолжительность военных действий

Никто не знает, как долго продлится эта война. Некоторые предполагают, что она может закончиться переговорами в начале 2023 года. Другие утверждают, что она будет продолжаться многие годы. В США не хотят настаивать на прекращении конфликта в тот момент, когда Украина имеет преимущество на поле боя, а украинский народ готов терпеть издержки длительной войны.

Длительная война может позволить украинским военным отвоевать больше территории, но она будет иметь и последствия для интересов США. Затяжной конфликт, как ни парадоксально, имеет положительное значение для США. Пока война продолжается, российские силы будут по-прежнему заняты Украиной и не смогут угрожать другим странам. Более длительная война приведет к дальнейшей деградации российских вооруженных сил и ослабит российскую экономику. Но война уже стала настолько разрушительна для российской мощи, что дальнейшее ослабление, вероятно, не будет иметь такого значения, как на ранних стадиях конфликта. Российским военным и экономике потребуются годы, возможно даже десятилетия, чтобы оправиться от понесенного ущерба.

Длительная война также будет оказывать давление на европейские правительства, заставляя их продолжать снижать энергетическую зависимость от России и больше тратить на оборону, что в долгосрочной перспективе, возможно, снизит бремя военных расходов США в Европе. Однако скорее всего европейские страны будут придерживаться этой политики независимо от того, как долго продлится война.

В то же время, длительная война будет иметь и существенные негативные последствия для США



Она приведет к гибели, перемещению и страданиям гражданского населения, и минимизация этих последствий для украинцев является интересом США. Продолжение конфликта также оставляет открытой возможность того, что Россия снова получит преимущество на поле боя. Мобилизация уже стабилизировала ситуацию на линии фронта, и не исключено, что Россия в 2023 году сможет начать наступательные действия.

Интенсивность усилий по оказанию военной помощи Украине также может оказаться со временем под вопросом. Уже сейчас некоторые европейские и американские запасы оружия на исходе. Таким образом, есть все основания сомневаться в том, что более длительная война приведет к дальнейшим украинским успехам — возможно, результат будет обратным.

Расходы Соединенных Штатов и Европейского Союза на поддержание украинской экономики со временем будут возрастать, конфликт будет препятствовать инвестициям и производству, украинские беженцы долго не смогут вернуться на родину, и, как следствие, налоговые поступления будут снижаться. Проводимая Россией кампания по уничтожению критически важной инфраструктуры Украины создаст серьезные долгосрочные проблемы для восстановления экономики, а также существенно увеличит зависимость Киева от поддержки, которая ему потребуется от США и их союзников.

Вызванные войной глобальные экономические нарушения будут оставаться в силе и возможно станут значительней, пока продолжается конфликт. С начала войны наблюдается резкий рост цен на энергоносители, что в свою очередь способствовало инфляции и замедлению экономического роста во всем мире. Ожидается, что эти тенденции сильнее всего ударят по Европе. Война также вызвала кризис продовольственной безопасности во всем мире. Экспорт зерновых и масличных культур из Украины в период с марта по ноябрь 2022 года упал до 50-70% от довоенного уровня.

Россия также ограничила собственный экспорт удобрений, крупнейшим мировым производителем которых она является. Результатом этого стало значительное повышение цен на продовольствие и удобрения во всем мире. Хотя цены на продовольствие несколько снизились после заключения зерновой сделки в июле 2022 года, цены по состоянию на декабрь 2022 года все равно остались выше довоенного уровня. Эти последствия войны проявляются в то время, когда продовольственная безопасность уже оказалась под угрозой в результате экстремальных погодных условий, пандемии COVID-19 и других глобальных тенденций.

Помимо потенциальной выгоды для России и экологических последствий для Украины, Европы и всего мира, длительная война будет иметь последствия и для внешней политики США. Способность США сосредоточиться на других глобальных приоритетах — в частности, на конкуренции с Китаем — будет ограничена до тех пор, пока война будет отвлекать внимание политиков и забирать военные ресурсы США.

Двустороннее или многостороннее взаимодействие — не говоря уже о сотрудничестве — с Россией по ключевым американским интересам маловероятно. Пока продолжается война, остаются туманными перспективы переговоров о продолжении договора о контроле над стратегическими вооружениями СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. В глобальном масштабе сохраняющаяся высокая напряженность в отношениях с Россией будет и дальше подрывать работу таких международных институтов, как Совет Безопасности ООН, и ограничит возможности коллективного ответа на общие вызовы. Углубление военного сотрудничества России с Ираном — в то время, когда Иран отказывается от своих обязательств по сдерживанию ядерной программы — говорит о том, что Москва может сыграть роль спойлера в таких вопросах, как нераспространение ядерного оружия.

И хотя Россия будет больше зависеть от Китая, в долгосрочной перспективе Вашингтон заинтересован в том, чтобы Москва не оказалась в полном подчинении у Пекина. Более длительная война, усиливающая зависимость России, может дать Китаю преимущества в его конкуренции с США.

Наконец, продолжительность войны напрямую связана с рисками эскалации. Поэтому США должны быть заинтересованы в том, чтобы избежать длительной войны, в первую очередь, для минимизации этих рисков. Одним словом, последствия длительной войны — от повышенного риска эскалации до экономического ущерба — значительно перевешивают возможные выгоды.

Каковы возможные сценарии прекращения войны? Военные эксперты определили три возможных варианта окончания российско-украинской войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование.

Абсолютная победа

Одним из сценариев прекращения войны является абсолютная победа. При таком исходе одно государство «навсегда устраняет угрозу, исходящую от противника». Абсолютная победа достигается в том случае, если победитель устанавливает новое руководство в побежденном государстве, оккупирует или аннексирует территорию противника, или, в самом худшем случае, уничтожает все население противника.

Когда началась война, Москва стремилась к абсолютной победе, планируя установить новый режим в Киеве и «демилитаризировать» страну. После отказа от попытки захватить столицу в начале апреля Россия, похоже, изменила свои планы. С тех пор заявленные Путиным цели менялись, но ни разу за последние месяцы ни он, ни другие официальные лица не повторяли прямых призывов к свержению правительства в Киеве, прозвучавших в первые недели войны.

Даже если бы Кремль по-прежнему стремился к абсолютной победе, факты на местах указывают на то, что он не сможет этого сделать

На данный момент главной целью Москвы является удержание территории в четырех украинских областях, на которые претендует Россия. Но даже если Россия захватит и удержит эти регионы, это вряд ли будет абсолютной победой: для достижения абсолютной победы ей придется произвести фундаментальные изменения в политической системе Украины, например, сместить президента Зеленского. Однако система государственного управления в Украине сейчас более прочна, чем до войны, жестокая тактика России оттолкнула даже тех украинцев, которые имели пророссийские симпатии, а Зеленский пользуется огромной популярностью. Более того, украинские военные с их нынешними возможностями могут представлять угрозу для оккупированных Россией районов и даже приграничных областей неоспоримой российской территории.

Абсолютная победа Украины также маловероятна, Украина никогда официально не заявляла о намерении одержать абсолютную победу. Целью Киева на декабрь 2022 года является возвращение всей территории Украины, включая Крым и районы Донбасса, оккупированные Россией с 2014 года. Однако полное возвращение территорий не будет означать абсолютной победы над Россией. Если бы украинская армия смогла вытеснить российские войска из Украины, то она серьезно бы ослабила вооруженные силы России.

Однако Россия все равно будет иметь широкий спектр возможностей на своей территории и за ее пределами, особенно с использованием военно-морского флота и воздушно-космических сил, которые не понесли серьезных потерь в войне, и она сможет продолжать наносить удары по целям в глубине Украины. Российские сухопутные войска могут легко перегруппироваться и начать новое крупномасштабное наступление. Для достижения абсолютной победы Украина должна лишить Россию возможности оспаривать ее территориальный контроль. И хотя вооруженные силы Украины удивили экспертов своей способностью защищать страну, было бы нереалистичным представлять, что они смогут вообще лишить Россию способности вести войну.

Поэтому, чтобы не жить под постоянной угрозой повторного вторжения, Киеву, вероятно, необходима смена режима в Москве в дополнение к победе на поле боя. Некоторые аналитики утверждают, что плохие результаты России в войне, потери живой силы и мобилизация могут вызвать политическую нестабильность и привести к свержению Путина и установлению режима, который прекратит военные действия, примирится с Украиной и будет представлять меньшую угрозу в долгосрочной перспективе. Однако существует мало исторических свидетельств того, что смена режима в России обязательно следует за неудачами на поле боя. Лидеры персоналистских режимов, подобных российскому, часто оставались у власти и после военного поражения.

Более того, нет никакой гарантии, что новый российский лидер будет более склонен к заключению мира с Украиной, чем Путин. Как пишет Шон Кокран (Sheen Cochran), «трудно и, вероятно, бессмысленно предсказывать исход любой смены руководства в военное время в случае войны России в Украине. Однако как минимум Западу не следует полагать, что смена руководства приведет к прекращению войны, тем более в краткосрочной перспективе, поскольку война Путина вполне может продолжаться и без Путина». Более того, смена режима в Москве не обязательно снизит интенсивность войны и соперничества между США и Россией по другим вопросам.

Поскольку ни одна из сторон не имеет намерений или возможностей добиться абсолютной победы, война, скорее всего, закончится переговорами

В отличие от абсолютной победы, переговоры о прекращении войны требуют от воюющих сторон принятия определенной степени риска того, что условия мира могут быть нарушены, и каждая из сторон сохранит возможность угрожать другой стороне. Соглашения о прекращении войны сильно зависят от особенностей конкретного конфликта, но с аналитической точки зрения полезно проводить различие между длительными прекращениями огня или соглашениями о перемирии, с одной стороны, и политическим урегулированием — с другой.

Соглашения о перемирии

В соглашениях о перемирии, подобных тем, которые положили конец Корейской войне в 1953 году и Приднестровскому конфликту в Молдове в 1992 году, обе стороны обязуются прекратить боевые действия и часто создают механизмы, такие как демилитаризованные зоны, для предотвращения возобновления насилия. Хотя соглашения о перемирии могут быть довольно подробными (Корейское соглашение состояло почти из 40 страниц), они обычно не затрагивают политические причины конфликта, что означает, что напряженность может сохраняться, а дипломатические и экономические отношения между сторонами часто остаются на минимальном уровне. Соглашения о перемирии, которые имеют механизмы мониторинга и обеспечения соблюдения для снижения риска возобновления конфликта, более долговечны, чем те, которые не имеют таких механизмов.

Перемирие в Украине позволит заморозить линию фронта и надолго прекратить активные боевые действия. Россия прекратит попытки оккупировать другие украинские территории и остановит ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре. Украинские силы прекратили бы попытки контрнаступления, а также удары по удерживаемым Россией районам Украины и по самой России. По-прежнему между Киевом и Москвой останутся нерешенными территориальные споры, но они будут оспариваться политически и экономически, а не военными методами.

Ключевые политические вопросы, выходящие за рамки территориального контроля, начиная от выплаты Россией репараций и заканчивая геополитическим статусом Украины, останутся нерешенными. Стороны вели бы лишь минимальную торговлю, границы были бы в основном закрыты. Линия контроля, вероятно, стала бы сильно милитаризованной, как была внутренняя граница Германии во время Холодной войны.

Политическое урегулирование

Политическое урегулирование или мирный договор предполагают не только длительное прекращение огня, но и разрешение хотя бы некоторых споров, которые вызвали войну или возникли в ходе нее. С 1946 года мирные договоры заключались реже, чем соглашения о перемирии, но они, как правило, приводили к длительному прекращению боевых действий и снижению напряженности. В случае с российско-украинской войной урегулирование подразумевало бы достижение компромиссов на основе переговоров по некоторым основным политическим вопросам, имеющим значение для обеих сторон. Двусторонние российско-украинские переговоры в первые недели войны, кульминацией которых стало Стамбульское коммюнике и более поздние заявления политических лидеров, дают представление о некоторых вопросах, важных для политического урегулирования.

Для России важно, чтобы нейтральный статус Украины был документально зафиксирован, и скорее всего это будет иметь центральное значение. Украина хотела бы получить усиленные западные гарантии своей безопасности, поскольку она не верит в то, что Россия будет выполнять какие-либо соглашения. Урегулирование могло бы охватить множество других вопросов, таких как фонд реконструкции, двусторонняя торговля, культурные вопросы и свобода передвижения, а также условия снятия западных санкций с России.

Основным результатом политического урегулирования должно стать возвращение к нормальным отношениям между бывшими воюющими сторонами

Важно отметить, что стороны могут разойтись во мнениях относительно статуса некоторых территорий даже при достижении условий по другим вопросам. Например, Советский Союз и Япония нормализовали дипломатические и торговые отношения в 1956 году, но территориальные споры между Москвой и Токио так и не были разрешены. Политическое урегулирование не обязательно должно окончательно разрешить все разногласия между сторонами, но оно должно устранить такое количество этих разногласий, чтобы качественно улучшить отношения между бывшими воюющими сторонами.

Эти две категории согласованного завершения войн — перемирие и политическое урегулирование — на практике часто не так четко разграничиваются. Многие соглашения о прекращении огня затрагивают некоторые политические вопросы, а некоторые урегулирования оставляют ключевые политические споры нерешенными. Переговоры по прекращению войны в Украине, скорее всего, будут находиться где-то посередине между этими двумя идеальными типами.

Последствия для США

Поскольку абсолютная победа маловероятна, бо́льшую вероятность представляет достижение окончания российско-украинской войны путем переговоров. Политическое урегулирование может оказаться более трудным для достижения, чем соглашение о перемирии, последнее будет направлено лишь на поддержание режима прекращения огня, а не на решение более широкого круга проблем, существующих между Украиной и Россией.

Политические урегулирования более долговечны, чем соглашения о перемирии. Урегулирования оставляют меньше вопросов, из-за которых придется воевать в будущем, и создают преимущества мира для обеих воюющих сторон. В случае российско-украинской войны урегулирование также может открыть дверь для более широких переговоров по достижению региональной стабильности, что может уменьшить опасность возникновения конфликтов в других местах на границах России.

По этим причинам интересам США отвечает политическое урегулирование, которое может обеспечить более прочный мир, чем перемирие. Кроме того, политическое урегулирование может стать первым шагом к решению более широких региональных проблем и снижению вероятности кризиса между Россией и НАТО в будущем. Если интенсивность конфликта в Европе будет более управляемой и риск повторения войны в Украине снизится, США смогут перераспределить ресурсы в соответствии со своими стратегическими приоритетами, а Украина сможет восстановиться экономически при меньшей внешней поддержке. К сожалению, уровень враждебности по состоянию на декабрь 2022 года между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом делает политическое урегулирование гораздо менее вероятным, чем перемирие.





RAND Corporation — американский некоммерческий аналитический центр, занимающийся широким спектром вопросов современной политики, главными из которых являются проблемы безопасности, здравоохранения, образования, устойчивого роста и глобального развития.