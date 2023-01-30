В Кремле начали готовиться к посланию президента Федеральному собранию

UPD:

Информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но он не стал уточнять, когда будет оглашение — до 24 февраля или после.

«Она не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась. Эта подготовка продолжается», — цитирует Пескова «Интерфакс»‎.

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Фарида Рустамова рассказала, что в Кремле начали готовится к посланию президента. По словам источников, будут обновлять всю информацию, которую готовили в прошлом году.

«Что ж, попытка номер пять не пытка! По информации наших источников, среди чиновников, которые участвуют в подготовке послания, работа над ним возобновилась. Велено апдейтить то, что готовили в прошлом году. Точная дата пока не известна. Один из наших источников мрачно пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля»‎, — рассказала Рустамова.

В прошлом году послание Федеральному собранию, которое согласно Конституции должно проходить ежегодно, отменили. Сообщалось, что к нему начинали готовиться, но потом, на фоне неудач в Украине и атак внутри России, послание решили отменить. Была информация и о том, что Владимир Путин лично отменил послание, потому что ФСБ не смогла обеспечить ему безопасность и то, что атаки вроде взрыва на Крымском мосту и в аэропортах в Саратовской и Рязанской областях не повторятся.