«Первый отдел»‎: пацифистские высказывания приравняли к экстремизму

«Первый отдел»‎ рассказал, что юристы организации получили решение суда по делу «Весны»‎*. Они опасаются, что оно может стать прецедентным: по нему получается, что любые пацифистские высказывания могут приравнять к экстремизму.

Суд признал демократическое движение «Весна»‎* экстремистской организацией в декабре 2022 года из-за пацифистских взглядов участников. На 17 страницах решения перечислены антивоенные акции: суд приписал «Весне»‎* не менее 500 несогласованных выступлений в 60 субъектах России. В деле упомянуты посты в соцсетях «дискредитирующего армию характера»‎, содержащие «неуважение ко Дню воинской славы» и «враждебное отношение к социальным группам» — членам партии «Единая Россия».

При этом в деле есть и другие активисты, которые не были участниками движения. Их акциями судья обосновала «насильственный и незаконный» характер деятельности «Весны»*. В решении суда упомянули Захара Тайтуко, художницу Сашу Скочиленко, Игоря Мальцева, Савелия Королёва, Викторию Петрову и других политзаключенных.

«Причастность узников к «Весне» не доказывают никак — за исключением Мальцева. По мнению судьи, он является членом движения, потому что «Петербургская Весна» опубликовала видео с его антивоенной акции с подписью: «Нам прислали кадры акции «Масленица», которая сегодня прошла в Санкт-Петербурге. Анонимные активисты требуют: «Заберите солдат и тела обратно в Россию!» Назвали анонимным активистом — значит автоматически активист «Весны», делает вывод судья Витушкина»‎, — пишет «Первый отдел»‎.

Сейчас поданы короткие апелляционные жалобы, в ближайшее время будет сформирована подробная жалоба. До отклонения апелляции движение не считается экстремистским, напомнили в первом отделе.

Фото: «Весна»*.

*«Весну»‎ Минюст России признал «иностранным агентом»‎.