«Это не обвинение, а балаган»: Скочиленко не признала вину

В Василеостровском суде состоялось первое заседание по существу по делу художницы Саши Скочиленко о «фейках»‎ про армию: она заменила ценники в магазине на антивоенные листовки. Скочиленко сказала, что не признает вину, и попросила убрать несколько эпизодов из обвинения, рассказали в канале поддержки художницы.

Следствие считает, что Скочиленко публично распространила заведомо ложные данные о ВС РФ за пределами России по мотивам политической ненависти.

Сам факт распространения листовок Саша не отрицает.

«Но я категорически отрицаю то обстоятельство, что эти сведения были для меня заведомо не соответствующими действительности», — сказала она.

К следствию у нее шесть вопросов, пишет SOTA. То, что распространенные сведения — ложные — установила лингвистическая экспертиза. Однако адвокат художницы обратил внимание, что это могли установить только суд или правоохранители. Также защита просит объяснить, в чем именно выразилась ее политическая ненависть, и к какой именно социальной группе выражена вражда.

Скочиленко просит исключить из обвинения фразы о том, что «срочников нельзя отправлять на фронт»‎ и «мой прадед участвовал в Великой Отечественной четыре года не для того, чтобы Россия стала фашистским государством и напала на Украину». Первое высказывание подтверждало Минобороны, которое заверяло, что срочники на фронт не отправляются, а во втором слово «фашистский» характеризует ее личное отношение.

Следующее заседание состоится 20 января.