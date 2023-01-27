Как Шекспир пытался помочь Пригожину

На этой неделе газета FT и сайт журналистских расследований Open Democracy опубликовали сенсационное расследование о том, как британские юристы совместно с российскими помогали Евгению Пригожину обходить санкции и предъявлять иски британскому журналисту. Маша Слоним разбирает подробности нового скандала.

Подробности сложных схем обхода западных санкций открылись благодаря новой утечке документов из российской юридической фирмы, представлявшей интересы Пригожина. Open Democracy выложила на своем сайте переписку российской юридической фирмы CLS. На основе этой утечки вместе с газетой FT они провели расследование, показав, как Пригожин «создал цепочку подставных компаний, которые позволили поддерживать операции его наемников в Африке и Сирии». События, о которых идет речь в документах, относятся к 2020-21 годам, когда Пригожин и его наемники уже находились под западными санкциями за участие в войнах в Сирии и Африке, «фабрику троллей» и вмешательство в американские выборы.

Open Democracy перечисляет, что еще удалось установить (помимо сложных схем подставных фирм, которыми пользовался Пригожин):

Британское правительство выдало лицензии фирме, позволяющие представлять Евгения Пригожина;

Правительство позволило британским юристам лететь бизнес-классом в Санкт-Петербург, чтобы лично встретиться с Пригожиным для обсуждения стратегии в иске против Хиггинса, поскольку из-за санкций он сам не мог прибыть в Лондон;

Пригожин оплачивал работу своих лондонских юристов, отправляя денежные переводы из России;

Лондонский иск был краеугольным камнем в стратегии по отмене глобальных санкций против Пригожина.

В то время Евгений Пригожин еще отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер» — об этом он открыто заявил только в сентябре прошлого года. Как следует из опубликованных документов, подставные компании позволяли Пригожину действовать в обход санкций и проводить сделки по бизнесу и военные операции с помощью наемников. Тем не менее санкции, особенно в странах Евросоюза, ему явно мешали. Чтобы его фамилию вычеркнули из санкционного списка ЕС, он придумал схему «борьбы за свое честное имя», подав иск об очернении его имени к основателю Bellingcat* журналисту Элиоту Хиггинсу, который в своем Twitter назвал Пригожина основателем ЧВК «Вагнер». Эта часть операции у юристов, представлявших его интересы, называлась «Гамлет». Вся же компания по отмыванию имиджа Пригожина в переписке между юристами почему-то проходила под кодовым названием «Шекспир».

Идея судебной тяжбы заключалась в том, чтобы, выиграв иск о защите чести и достоинства против журналиста, юристы Пригожина могли оспорить решение ЕС о включении его в санкционные списки, сославшись на британский суд. Но помимо того, как написал сам Элиот Хиггинс в своем Twitter, это была еще и месть за то, что объявляя о включении Пригожина в санкционные списки, власти ЕС цитировали именно статьи о нем в Bellingcat*.

Пригожину и его российским юристам пришлось прибегнуть к помощи британской юридической фирмы Discreet Law, поскольку он уже находился под санкциями и не мог распоряжаться своими деньгами. Зато это могли делать британские юристы. Правда, для того чтобы правительство сделало исключение для работы с находящимся под санкциями клиентом, фирма обратилась в Минфин Великобритании за специальной лицензией. Напоминаю, всё это было еще до войны в Украине, а в марте прошлого года, через месяц после российского вторжения, фирма Discreet Law прекратила представлять интересы Пригожина, и дело было прекращено. Что касается российской юридической фирмы, то, как пишет FT, один из партнеров CLS Павел Карпунин сказал, что CLS «была в шоке», когда Пригожин признал, что основал ЧВК «Вагнер».

Понятно, что после вторжения о подобных тяжбах в британских судах не может быть и речи. Но до войны, благодаря тому что в Великобритании иски к журналистам выиграть легче, чем в ЕС и в США, в местных судах часто рассматривались жалобы олигархов против журналистов. Именно поэтому адвокаты Пригожина подали иск не против издания Bellingcat, которое зарегистрировано в Нидерландах, а против его основателя Хиггинса, проживающего в Великобритании.

Сейчас британское правительство пересматривает законы, которые позволяли «богатым и влиятельным» истцам с помощью статусных и дорогих адвокатов выигрывать иски против журналистов. Хиггинс признается, что адвокатские услуги стоили ему 70 тыс. фунтов стерлингов, и если бы дело не было бы прекращено, ему пришлось бы выложить не менее 100 тыс. фунтов. Именно этого часто и добиваются истцы: сломить, разорить и остановить журналистское расследование. Так было, например, в случае иска Романа Абрамовича к автору книги и журналистке FT Кэтрин Белтон «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад». Тогда суд встал на сторону олигарха, что всколыхнуло дискуссию о правомерности законов, позволяющих богатым клиентам выигрывать подобные суды о клевете. «Зима» писала о разгоревшихся после того дела дебатах. Тогда некоторые юристы настаивали на том, что каждый человек имеет право на защиту своей чести и достоинства.

Сенсационные публикации последних дней вызвали новую волну подобных споров.

Пикантность ситуации заключается в том, что главой Минфина в момент, когда юристам была выдана лицензия на представление интересов Пригожина, находившегося под санкциями, был нынешний премьер-министр Риши Сунак, который, впрочем, отрицает свое участие в выдаче лицензии. Этим занимался специальный отдел в Минфине. Представитель премьер-министра подтвердил, что лицензия была выдана отделом OFSI (офис работы с лицами под санкциями), созданного для того, чтобы «люди могли защищать себя, поскольку в демократической системе это является правом каждого». Между тем дискуссия о праве каждого на защиту своих интересов в суде продолжается.

Материал опубликован в Zima Magazine.

*Bellingcat российские власти считают «нежелательной организацией» и «иноагентом».