Московского активиста Михаила Кригера внесли в список «террористов и экстремистов»‎

Росфинмониторинг включил московского активиста Михаила Кригера в «список террористов и экстремистов»‎. В его группе поддержки отметили, что «с пометкой «звездочкой», то есть как террориста»‎.

Кригера обвинили в возбуждении ненависти или вражды, а также в оправдании терроризма из-за нескольких постов в соцсетях, сделанных несколько лет назад. Он находится в СИЗО, завтра в Мосгорсуде пройдет обжалование продления срока содержания под стражей.

Помимо активиста в список внесли экс-депутата Илью Пономарева*, уточнила SOTA.

*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом»‎.