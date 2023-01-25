Московского активиста Михаила Кригера внесли в список «террористов и экстремистов»‎

Росфинмониторинг включил московского активиста Михаила Кригера в «список террористов и экстремистов». В его группе поддержки отметили, что «с пометкой «звездочкой», то есть как террориста».
Кригера обвинили в возбуждении ненависти или вражды, а также в оправдании терроризма из-за нескольких постов в соцсетях, сделанных несколько лет назад. Он находится в СИЗО, завтра в Мосгорсуде пройдет обжалование продления срока содержания под стражей.
Помимо активиста в список внесли экс-депутата Илью Пономарева*, уточнила SOTA.
*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом».