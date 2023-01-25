Close

#Новости

Московского активиста Михаила Кригера внесли в список «террористов и экстремистов»‎

25.01.2023

Как отметили в его группе поддержки: как террориста

Росфинмониторинг включил московского активиста Михаила Кригера в «список террористов и экстремистов»‎. В его группе поддержки отметили, что «с пометкой «звездочкой», то есть как террориста»‎. 

Кригера обвинили в возбуждении ненависти или вражды, а также в оправдании терроризма из-за нескольких постов в соцсетях, сделанных несколько лет назад. Он находится в СИЗО, завтра в Мосгорсуде пройдет обжалование продления срока содержания под стражей. 

Помимо активиста в список внесли экс-депутата Илью Пономарева*, уточнила SOTA. 


*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.