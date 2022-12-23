Московскому активисту Михаилу Кригеру утяжелили обвинение: к статье об оправдании терроризма через интернет (ч.2 ст.205.2 УК РФ) следствие добавило эпизод о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия ( п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщили сторонники активиста в канале «Свободу Михаилу Кригеру»‎.

Следствие считает, что правозащитник возбуждал ненависть и угрожал применением насилия социальной группе «сотрудники ФСБ России». Кригера арестовали в начале ноября, но сейчас силовики нашли еще один пост в соцсетях активиста.

Поводом к новому обвинению был комментарий двухлетней давности.

«Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим и лично к Путину В. В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъёмном мероприятии», — писал Кригер.

Окончательное обвинение предъявят в конце года. Арест Кригера на последнем заседании продлили до 2 февраля.