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#Новости

NYT: кладбище ЧВК «Вагнер»‎ в Краснодарском крае увеличилось в семь раз за два месяца

25.01.2023

Кладбище организовано в станице Горячий Ключ

Газета The New York Times проанализировала спутниковые снимки станицы Горячий Ключ в Краснодарском крае. Сейчас на погосте 107 могил. На снимках от конца ноября их было в семь раз меньше. 

Журналисты на одном из видео с Евгением Пригожиным, который подтвердил, что частное кладбище создано для его наемников, обнаружили  колумбарий с 42-мя нишами. 

Вчера CNN опубликовала выдержки из доклада украинской разведки о ЧВК. В бою их подразделения эффективны, особенно если учесть их слабую подготовку. Командование безразлично к потерям, при отступлении или сдаче в плен практикуются казни.

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