NYT: кладбище ЧВК «Вагнер»‎ в Краснодарском крае увеличилось в семь раз за два месяца

Газета The New York Times проанализировала спутниковые снимки станицы Горячий Ключ в Краснодарском крае. Сейчас на погосте 107 могил. На снимках от конца ноября их было в семь раз меньше.

Журналисты на одном из видео с Евгением Пригожиным, который подтвердил, что частное кладбище создано для его наемников, обнаружили колумбарий с 42-мя нишами.

Вчера CNN опубликовала выдержки из доклада украинской разведки о ЧВК. В бою их подразделения эффективны, особенно если учесть их слабую подготовку. Командование безразлично к потерям, при отступлении или сдаче в плен практикуются казни.