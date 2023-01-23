NYT: ГРУ может стоять за рассылкой бомб по почте в Испании в прошлом году

The New York Times выяснила, что за рассылкой посылок со взрывчаткой в Испании может стоять ГРУ. В 2022 году такие отправления получили посольство Украины, премьер-министр и министр обороны Испании, авиабаза и компания по производству оружия Instalaza. Пострадал сотрудник украинского посольства.

По данным журналистов, версию о причастности российской разведки к этим атакам обсуждают в США и Европе. По их мнению, они курировали атаки через «Русское имперское движение»‎. Испанская полиция отследила высокопоставленных членов движения, которые общались с ультраправыми в Испании.

Считается также, что таким образом Россия показала возможности атаки в Европе. Но из-за неудач в Украине Москва может перейти к более серьезным террористическим атакам, считают источники NYT. Однако они подчеркивали, что степень участия Кремля в рассылке именно этих писем сейчас неясна.

Сотрудники разведок стран Европы и США предполагают, что готовить посылки с бомбами могли люди, связанные с военной частью 29155 ГРУ. Они могут быть причастны к провалившемуся госперевороту в Черногории в 2018 году, убийствам Скрипалей и Александра Литвиненко, взрывам на чешском военном складе.

США признали «Русское имперское движение»‎ террористической организаций. Против нескольких его членов ввели санкции в 2020 году. Террористическим движение признала также Канада, а к санкциям подключились в 2022 году страны ЕС.