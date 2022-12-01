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#Новости

В Испании обнаружили третью бомбу-посылку в Спутниковом центре ЕС на базе ВВС

01.12.2022

Первое отправление предназначалось украинскому послу, а второе — компании по производству оружия

Министерство обороны Испании сообщило, что служба безопасности обнаружила третье предполагаемое взрывное устройство в отправленном по почте конверте. Его должны были получить в Спутниковом центре Европейского Союза, расположенный на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос под Мадридом.

По информации Reuters, о третьем взрывном устройстве сообщило Минобороны. Конверт просканировали рентгеном и обнаружили в нем «механизм»‎. Полиция пока изучает посылку. 

В Спутниковом центре поддерживали внешнюю политику ЕС, собирая информацию с устройств космической разведки. Глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал центр «глазами Европы». 

Первую бомбу получили вчера в украинском посольстве в Мадриде — отправление вызвало подозрение у коменданта и он решил открыть ее во дворе, где не было людей. Он получил легкую травму руки после взрыва пакета. 

Вторую бомбу получили в компании по производству оружия Instalaza в Сарагосе. Здесь производили оружие в том числе для поставок Украине. Они получили посылку вчера, когда уже было известно о бомбе в посольстве, и вызвали полицию. Взрывное устройство обезвредили саперы. 

Власти Испании расследуют произошедшее как теракты.



Фото: Reuters, офис компании Instalaza.

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