Заседание суда по делу автора канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова перенесли на 18 января

Тимирязевский районный суд Москвы отложил заседание по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова. Его обвиняют в «фейках» про армию‎. Следующее заседание состоится 18 января в 15:00, сообщили в канале поддержки Иванова «Тюремный МГУ»‎.

Среди допрошенных свидетелей сегодня был осужденный по «московскому делу»‎ Константин Котов. Должен был выступить в защиту Иванова и математик Михаил Лобанов, у которого прошел обыск 29 декабря в связи с делом Ильи Пономарева*. Силовики его избили. Сегодня у него была апелляция на арест — на него составили административный протокол за «неповиновение полиции»‎ и арестовали на 15 суток.

Помимо свидетелей в суде допросили экспертов. По словам лингвиста Игоря Жаркова, слово «война»‎ Дмитрий Иванов использовал как общеупотребительное «существительное русского языка»‎, которое «вполне определенно не является общим с СВО»‎.

Дмитрий Иванов пришел на слушание в кофте с цитатой фигуранта «армянского дела»‎: «Живешь в сверхдержаве — сверх держись»‎. Два дня назад один из антифашистов, обвиняемых по делу, пропал в СИЗО: его перевели, но адвокатам не сказали. Все шестеро проходящих по делу антифашистов говорили, что показания у них выбили под пытками.

*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом»‎.