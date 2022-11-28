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#Новости

Пропал автор канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрий Иванов

28.11.2022

Его перевели в СИЗО «Водник»‎, но там он не получил ни одного письма

В Telegram-канале поддержки автора «Протестного МГУ»‎ Дмитрия Иванова сообщили, что он перестал числиться в СИЗО-5 «Водник». Туда его этапировали еще 12 ноября. 

«Об этом стало известно из портала доставки писем «ФСИН-письмо». Сегодня до Димы не дошло ни одно письмо. Где он находится сейчас — неизвестно»‎, — добавили в канале.

Дмитрию Иванову уже дважды приходили повестки — «на уточнение документов для осеннего призыва»‎. 

Иванова обвиняют по статье о «фейках»‎ про армию (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). Следующее заседание должно состояться 21 декабря в Тимирязевском суде Москвы. 



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