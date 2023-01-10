Минобороны Армении назвало «нецелесообразным»‎ проведение учений ОДКБ в стране

Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван считает нецелесообразным проведение в стране учений этой организации.

Российское Минобороны анонсировало учения сил ОДКБ «Нерушимое братство»‎ на территории Армении 1 января 2023 года. При этом в Ереване растет недовольство организацией: по мнению армянской стороны,ОДКБ не принимает достаточных мер для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Сейчас к критике добавилась блокировка Нагорного Карабаха. Вчера на оперативном штабе в Ереване решено было ввести в регионе талоны на продовольствие: Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, перекрыт азербайджанскими «активистами»‎ 30 дней.

8 января армянские активисты пытались блокировать военную базу российских миротворцев, было задержано 65 человек. Еще раньше с критикой российской миротворческой миссии выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие чиновники. В российском МИД посчитали критику необоснованной и добавили, что это не помогает разрешить ситуацию.

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В Армении при этом в сентябре побывала на тот момент спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси — она во время встречи с Николом Пашиняном подчеркивала, что США останутся союзником Армении. Она также обвинила Азербайджан в обострении приграничного конфликта в 2022 году. Путин подобных заявлений не делал, а наблюдатели от ОДКБ не вмешивались в приграничный конфликт и ограничились мониторингом.

На саммите ОДКБ в Ереване, который прошел 23 ноября 2022 года, Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности и документ о «помощи Армении»‎. В документах, по его словам, не было четкой политической оценки конфликта — в противовес оценке США, и четких мер по поддержке страны. Он добавил, что это может означать отказ от союзнических обязательств.

В ОДКБ входят сейчас Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Ранее ряды организации покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Кыргызстан отказался проводить совместные учения ОДКБ в октябре 2022 года после конфликта на кыргызско-таджикской границе.