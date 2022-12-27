«Агентство»‎*: неформальный саммит СНГ оказался необычайно кратким

В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ. По оценкам «Агентства»*, он оказался необычно кратким. Зато Владимир Путин подарил участникам восемь колец, созданных специально для саммита — девятое он оставил себе.
Саммит проходил два дня с 26 декабря. В первый день Владимир Путин говорил о том, что страны намерены и дальше развивать сотрудничество, наращивать товарооборот, активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Как передает «Коммерсант», по словам Путина, вызовы и угрозы растут, но участники СНГ готовы решать все возникающие разногласия. Путин упомянул также борьбу с экстремизмом.
После официальной части президент России также провел переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе — он встретился и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Блокада Лачинского коридора продолжается 20 дней, и, передает слова Пашиняна «Коммерсант», российские миротворцы перестали его контролировать.
Сегодня прошла и двусторонняя встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с Путиным. По информации «БелТА», Лукашенко сказал, что они «окончательно согласовали» многие вопросы, на решение которых у лидеров других государств «уходят годы».
По наблюдениям «Агентства»*, в предыдущие годы саммит сильно отличался. В этом году открытыми были выступления Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — и то по 10 минут каждое. В прежние годы выступали все 9 лидеров СНГ.
Саммит запомнился, пожалуй, только подарками. Лидеры СНГ получили от Путина по «клубному кольцу» с поздравлениями с новым годом. Надел его только Александр Лукашенко.
Колец девять — как у Дж.Р.Р. Толкина во «Властелине колец». Темный властелин Саурон передал девять колец королям людей, которые после стали его слугами.
*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».