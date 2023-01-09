Песков: к информации Минобороны об ударе по Краматорску «абсолютное доверие»‎

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что полностью доверяет информации Минобороны об ударе по Краматорску. В ведомстве назвали это «ударом возмездия»‎ за атаку на ПТУ в Макеевке, где погибло, по официальным данным 89 человек. В Краматорске российские войска якобы уничтожили 600 военнослужащих, но украинская сторона назвала это «чушью»‎. Сомневаются в успехе «операции»‎ и пророссийские военные блогеры.

Как передает слова Пескова «Интерфакс»‎, Минобороны — главный источник информации о ходе СВО.

«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, легитимным и полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны»‎, — цитирует Пескова информагентство.

Вчера ночью Минобороны России отчиталось об ответной «операции возмездия»‎ на удар по ПТУ в Макеевке. Тогда в пункте временной дислокации погибли, по официальным данным, 89 человек, в ПТУ располагались мобилизованные из Самарской области.

В Краматорске после российской атаки якобы были убиты 600 украинских военнослужащих.

Украинская сторона назвала заявление Минобороны чушью. Не поверили в версию российской стороны и прокремлевские военные блогеры. В Telegram-канале «Рыбарь»‎ и других раскритиковали российское министерство. «Рыбарь»‎ назвал информацию «очковтирательством»‎.

«Если кто-то хочет нанести возмездие за гибель российских солдат, то для этого, во-первых, необходимо наказать ответственных за их массовое расположение в зоне досягаемости ракет, а во-вторых, превентивно и точно уничтожать врага, не приурочивая это ни к каким событиям»‎, — написали в канале.