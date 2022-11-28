SOTA: из России запрещают выезд мужчинам с повестками для «уточнения данных»

Житель Москвы рассказал SOTA о том, что мужчинам с повестками об «уточнении данных»‎ стали запрещать выезд из России.

Москвич пришел в военкомат, где ему сообщили об ограничениях, но на какой срок ограничен выезд — не сказали. Сам молодой человек не служил, но учился на военной кафедре, у него есть загранпаспорт.

Владимир Путин объявил об окончании мобилизации в конце октября. Однако указ о ее завершении он так и не подписал: он посоветовался с юристами, которые решили, что в нем нет необходимости. Между тем, военкоматы в регионах продолжают рассылать повестки, в том числе для «уточнения данных»‎, а росгвардейцы не могут уволиться: во всех случаях чиновники ссылаются на отсутствие указа о завершении мобилизации.

Депутаты нескольких регионов обращались к Путину с просьбой создать и подписать такой указ, но пока безрезультатно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что «вторая волна»‎ мобилизации в России не планируется.