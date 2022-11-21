271-й день боев: главное

Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала Российскую Федерацию террористическим государством и призвала создать Международный трибунал по расследованию военных преступлений российских военных в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге сообщил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации.

«Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — цитирует Пескова ТАСС.

На просьбу прокомментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия не хочет мира, а хочет передышку на фронте.

«Россия стремится достичь своих целей специальной военной операции… Достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах»‎, — сказал Песков.

Он добавил, что смена действующей власти в Украине не является целью «спецоперации»‎.

The New York Times подтвердила подлинность видео с убитыми российскими военными в Макеевке. Однако говорить об обстоятельствах их смерти по видео невозможно. Некоторые эксперты считают, что военное преступление могли совершить при этом и российские военные, если они имитировали сдачу в плен для атаки — это преступление в соответствии с Женевской конвенцией.

Зеленский в видеообращении к участникам международной организации Франкофонии заявил, что с 24 февраля Россия выпустила более 4700 ракет по территории Украины. Во вторник, 15 ноября, было выпущено более 100 ракет.

После обстрела Херсона погиб один человек, трое пострадали. Украинская сторона сообщила, что город атаковали российские войска. Под обстрел также попало село Антоновка — там пострадала женщина.

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для воюющих в Украине добровольцев. Те, кто получил ранения, признаются инвалидами боевых действий.

«Коммерсант»‎ сообщил, что «Росатом»‎ всю ночь вел переговоры с МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев сообщил, что станция поставлена на риск атомной аварии, которая навсегда изменит ход истории.

В МИД России выпустил заявление о том, что Киев «играет с огнем». В комментарии указывать на обстрелы станции 19 и 20 ноября. Однако в МИД считают что серьезных повреждений удалось избежать, «но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа»‎.