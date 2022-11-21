271-й день боев: главное

- Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала Российскую Федерацию террористическим государством и призвала создать Международный трибунал по расследованию военных преступлений российских военных в Украине.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге сообщил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации.
«Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — цитирует Пескова ТАСС.
На просьбу прокомментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия не хочет мира, а хочет передышку на фронте.
«Россия стремится достичь своих целей специальной военной операции… Достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах», — сказал Песков.
Он добавил, что смена действующей власти в Украине не является целью «спецоперации».
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The New York Times подтвердила подлинность видео с убитыми российскими военными в Макеевке. Однако говорить об обстоятельствах их смерти по видео невозможно. Некоторые эксперты считают, что военное преступление могли совершить при этом и российские военные, если они имитировали сдачу в плен для атаки — это преступление в соответствии с Женевской конвенцией.
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Зеленский в видеообращении к участникам международной организации Франкофонии заявил, что с 24 февраля Россия выпустила более 4700 ракет по территории Украины. Во вторник, 15 ноября, было выпущено более 100 ракет.
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После обстрела Херсона погиб один человек, трое пострадали. Украинская сторона сообщила, что город атаковали российские войска. Под обстрел также попало село Антоновка — там пострадала женщина.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для воюющих в Украине добровольцев. Те, кто получил ранения, признаются инвалидами боевых действий.
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«Коммерсант» сообщил, что «Росатом» всю ночь вел переговоры с МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев сообщил, что станция поставлена на риск атомной аварии, которая навсегда изменит ход истории.
В МИД России выпустил заявление о том, что Киев «играет с огнем». В комментарии указывать на обстрелы станции 19 и 20 ноября. Однако в МИД считают что серьезных повреждений удалось избежать, «но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа».
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В Белгородской области создадут оборонительную «засечную черту», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Белгородская засечная черта была возведена в XVII веке и состояла из оборонительных сооружений, созданных из лесных завалов-засек, частоколов, земляных валов и рвов. Подробности будущих работ он не раскрыл, но сказал, что укрепление рубежей идет в полном объеме.
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Разведка Британии сообщила, что фланг российских войск в районе Сватово стал уязвимым. Последнюю неделю здесь были интенсивные артиллерийские обстрелы. Подразделения комплектуют в том числе слабо обученными мобилизованными, приоритет отдают обороне. По мнению спецслужбы, сохранение Сватово — политический приоритет для России. Командирам приходится обеспечивать надежную оборону и ресурсы для наступательных операций в Донецке. Оборонительные и наступательные возможности России по-прежнему сдерживаются острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что в Кремле продолжают поддерживать военных блогеров несмотря на критику Минобороны. В сообществе больше 500 авторов, при этом в их число включают и главу Чечни Рамзана Кадырова. Эти голоса в российском обществе звучат громче, чем информация от Минобороны. Однако это сообщество придерживается резко провоенных и националистических взглядов.