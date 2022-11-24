Силовики сорвали вечер солидарности с фигурантами «тюменского дела» в «Открытом пространстве» в Москве

Полиция заблокировала выход из «Открытого пространства» в Москве, сообщает Avtozak LIVE. Там проходил вечер солидарности с фигурантами «тюменского дела».

По данным Telegram-канала, у здания «Открытого пространства» в Плетешковском переулке выстроилось как минимум три автозака. В помещение ворвались люди в балаклавах, силовики заставили активистов, пришедших на вечер солидарности, встать лицом к стене. Сколько человек удерживают в помещении, не уточняется.

Напомним, в конце августа сразу в трех российских городах прошли задержания антифашистов и анархистов по уголовному делу о террористическом сообществе, получившем название «тюменское дело». Всего сотрудники полиции задержали шесть человек.

По версии следствия, организатором «террористического сообщества» был Никита Олейник из Сургута. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), остальным вменили ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Мотивом преступления следствие называет «ненависть к нынешнему государственному режиму».

Фото: Avtozak LIVE