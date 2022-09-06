Сразу шесть антифашистов были задержаны на Урале на прошлой неделе

На прошлой неделе сразу в трех российских городах прошли задержания антифашистов и анархистов. Как сообщают Telegram-каналы «Прометей» и «Антифа.ру», всего сотрудники полиции задержали шесть человек. Их обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 205.4 УК РФ).

Так, в Тюмени 30 августа были задержаны Кирилл Брик и Дениз Айдын. По версии следствия, молодые люди хранили взрывчатое вещество, которое они якобы хотели испытать в районе местной ТЭЦ. В минувшую пятницу прошло заседание по избранию им меры пресечения. Обоих заключили под стражу до конца октября.

31 августа задержания прошли в Екатеринбурге. Полиция схватила Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова. По местам жительства молодых людей прошли обыски. В квартире первого силовики обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, а в доме второго — 15 тысяч рублей наличными. Их обоих увезли в Тюмень в управление по контролю за оборотом наркотиков.

В тот же день в Сургуте были задержаны Никита Олейник и Роман «Рыжий». После обыска из дома Олейника пропали 200 тысяч рублей наличными, утверждают в Telegram-канале. Молодой человек хранил их в оружейном сейфе. Задержанных в Сургуте также доставили в Тюмень. По предварительным данным, они также находятся в управлении по контролю за оборотом наркотиков.

«Прометею» 4 сентября удалось выйти на связь с Юрием Незнамовым. Антифашист рассказал, что его пытали, после чего заставили подписать бумаги, которые он не успел прочесть. В региональных управлениях МВД и СК информации о задержании молодых людей нет.

В августе в Красноярске задержали двух сторонников антифашистского движения. Их подозревают в разбое и подготовке поджога местного военкомата.