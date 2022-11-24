The Moscow Times: «украинские диверсанты», убитые сотрудниками ФСБ в Воронеже, были фанатами игры S.T.A.L.K.E.R.

Якобы «украинские диверсанты», убитые сотрудниками ФСБ в Воронежской области, оказались обычными страйкболистами и фанатами игры S.T.A.L.K.E.R. Это выяснили журналисты The Moscow Times.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении диверсий на военных и энергетических объектах в Воронежской области. В ведомстве заявили, что диверсию готовила «законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии», состоявшая из трех человек. В ходе задержания сотрудники спецслужбы убили «руководителя ячейки и его сообщников», поскольку те якобы оказали вооруженное сопротивление.

Журналисты The Moscow Times нашли странички двоих убитых в соцсетях. Выяснилось, что оба были воронежскими страйкболистами, которые участвовали в ролевых играх по тематике компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Одного из них звали Владимир Котовский, второй носил псевдоним Сталкер Фосген.

Издание The Moscow Times также изучило видеозапись с места происшествия, опубликованную ФСБ. Журналисты заметили, что одежда на фотографиях Сталкера Фосгена соответствует одежде одного из убитых сотрудниками спецслужбы. Кроме того, на видео с осмотром помещения фигурирует тетрадь с надписью «учёт личного состава группировки „Свобода“», а также знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка в профиль и надписью «Воля» — это символика выдуманной группировки из компьютерной игры, указали журналисты.

Тем временем в новостном видеосюжете на телеканале «Россия-1», посвященном убийству «украинских диверсантов», утверждается, что знамя «Свободы» из игры S.T.A.L.K.E.R. является символом украинской партии «Воля», основанной «гражданским сектором Евромайдана». При этом саму эмблему в записи замазали.