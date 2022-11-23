ФСБ отчиталась о предотвращении диверсии «украинских националистов» в Воронежской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении диверсий на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Соответствующий отчет опубликован на сайте Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ утверждают, что диверсию готовила «законспирированная ячейка сторонников украинской националистической идеологии». В релизе говорится, что сотрудники спецслужбы попытались задержать руководителя ячейки и его сообщников, но те оказали вооруженное сопротивление. По этой причине силовики убили предполагаемых диверсантов. Их число не уточняется.

В результате обысков по местам жительства убитых «националистов» были изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи. По данному факту возбуждено уголовное дело о диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ).