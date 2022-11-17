Навального* перевели в «тюрьму в тюрьме»

Алексей Навальный* сообщил о переводе в ПКТ — помещение камерного типа. Это что-то вроде тюрьмы в тюрьме, с более строгими, чем в остальной зоне, условиями.

«Поздравляйте, преодолел еще одну ступень лестницы тюремного нарушителя.



— Навальный, соберитесь, идем на совет ваших воспитателей.



Так я узнал, что у меня есть совет воспитателей. Ими оказались пять угрюмых ментов и блондинка с ярко-красными острыми ногтями длиной сантиметров 7. К ней я на всякий случай старался близко не подходить, боялся.



Ожидал, что объявят нечто вроде: «Решено, что за ваше плохое поведение один из воспитателей отряда сейчас вырвет вам сердце». Но все было не настолько плохо:



— Осужденный Навальный, вы отъявленный нарушитель, отряд строгих условий содержания недостаточен для вашего воспитания. Совет воспитателей рекомендует перевести вас в помещение камерного типа.



Сразу же повели на комиссию к начальнику, где решили удовлетворить рекомендацию воспитателей. Так что теперь я в ПКТ. Объясняю, что это.



Зек в российской колонии сидит в «общежитии», то есть в бараке. Зек, которым администрация тюрьмы очень недовольна, сидит в ШИЗО, в камере, где ничего нет и все запрещено, но там можно держать только 15 суток.



Поэтому для зеков-нарушителей существуют строгие условия содержания: барак, где все двери закрываются, из которого не выпускают, и много всяких ограничений.



А для еще более отъявленных есть ПКТ. Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму.



Настоящее же неописуемое скотство, в котором моментально узнается Кремль, управляющий всей моей отсидкой в ручном режиме, произошло с моим свиданием.



Длительное свидание с родственниками мне было положено сразу по приезде в зону, но мне его не дали, сказали, ждите четыре месяца. Я ждал.



За три дня до свидания мне объявили о переводе в строгие условия, а там свидания раз в полгода. Ждите. Я ждал.



Мать с отцом уже сумки собрали, кто-то из детей должен был приехать, Юля. И вот до свидания четыре дня, и мне объявляют о переводе в ПКТ. А там длительных свиданий вообще нет. Так что не будет у меня больше свиданий, а администрация радостная, довольная, угодила начальству.



Ну ладно, буду относиться к этому философски. Они это делают, чтоб заставить меня молчать. Значит, моя первейшая обязанность какая? — правильно, не бояться и не молчать.



К чему и всех призываю. При любом удобном случае агитируйте против войны, Путина и Единой России. Всех обнимаю».

Жизнь за колючей проволокой: в США и в России: репортаж The New Times.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов».