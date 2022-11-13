Родственники бойцов батальона «Атал» опровергли заявление чувашских властей о выплатах добровольцам

Бойцы чувашского батальона «Атал» и их родственники опровергли заявление министра труда региона Алены Елизаровой о выплатах добровольцам по 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Чувашия без цензуры», эту информацию «7х7» подтвердила супруга одного из военных.

Вчера в Telegram-канале чувашской чиновницы появилось сообщение о выплатах по 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам. По ее словам, еще 115 военнослужащих получили оставшуюся часть по 250 тысяч рублей. Елизарова пообещала выплатить оставшуюся часть после 90 дней службы и заявила, что «задержек с выплатами нет».

Родственники чувашских военных назвали эту информацию ложной. По информации Telegram-канала «Чувашия без цензуры», они обратились в Генпрокуратуру и Минобороны РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с задержками ежемесячных выплат.

Жена одного из добровольцев батальона «Атал» Анна рассказала «7х7», что за все время службы ее мужу выплатили оклад в 30 тысяч рублей и 45 тысяч за октябрь. По ее словам, «боевые» за сентябрь и октябрь до сих пор не поступили. Женщина утверждает, что аналогичная ситуация складывается у всей роты.

Еще летом более 40 бойцов чувашского батальона «Атал», сформированного по инициативе регионального правительства, обратились к главе республики Олегу Николаеву с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей за участие в боевых действиях в Украине.

«Просим вас не опозорить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями», — заявили авторы обращения. По их словам, они «готовы служить родине и воевать на Украине», и «это можно сделать и через ЧВК, Чеченскую гвардию».