Чувашские контрактники потребовали от главы республики выплаты за участие в СВО

Более 40 бойцов чувашского батальона «Атал» обратились к главе республики Олегу Николаеву с требованием выплатить им обещанные 200 тысяч рублей за участие в военной спецоперации в Украине. Обращение военнослужащих опубликовал кандидат в депутаты от КПРФ Юрий Шакеев.

Батальон «Атал» был сформирован по инициативе правительства Чувашской республики. Военные-контрактники в своем обращении указали, что при наборе каждому бойцу были обещаны выплаты в 200 тысяч рублей, а также суточные размером в 2 тысячи рублей. Однако средства до сих пор не были перечислены.

«Просим вас не опозорить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями», — добавили авторы обращения. По их словам, они «готовы служить родине и воевать на Украине», и «это можно сделать и через ЧВК, Чеченскую гвардию».

Мобильные призывные пункты в регионах России начали открывать еще в конце мая. Сообщалось о таких отделениях в Санкт-Петербурге, Москве, крупных городах Восточного военного округа. Не стал исключением и Хабаровск. Представитель Минобороны объяснил необходимость тем, что в регионе число желающих служить по контракту выросло по сравнению с прошлым годом на 70%.