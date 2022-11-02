Суд в Москве заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции», — сообщили в суде.

Напомним, автомобиль, в котором подорвали Дарью Дугину, принадлежал ее отцу — праворадикальному философу и идеологу «русского мира» Александру Дугину, которого называют «мозгом Путина». Очевидцы сообщали, что автомобиль взорвался во время движения. Погибшая дочь Дугина Дарья была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.

ФСБ утверждает, что за подрывом автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина, стоят украинские спецслужбы. По данным ведомства, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала на территорию России вместе с дочерью 23 июля. Позднее в ведомстве назвали имя предполагаемого сообщника Вовк. Им оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Киев отрицает причастность к взрыву машины Дугина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что в Киеве считают это борьбой за власть в России. «Подчеркиваю: Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное и тем более не террористическое государство, которым является РФ», — заявил он.

