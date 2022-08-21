В Подмосковье взорвали автомобиль «мозга Путина» Александра Дугина

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Киев отрицает причастность к взрыву машины Дугина. Советник главы офиса пеидента Украины Михаил Подолк рассказал, что в Киеве считают это борьбой за власть в России.

«Подчеркиваю: Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное и тем более не террористическое государство, которым является РФ», — сказал Подоляк.

По факту убийства Дарьи Дугиной возбудили уголовное дело. Его под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. По версии следствия, убийство было заказным и спланированным, пишет «Сирена».

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть дочери Дугина.

«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Политолог Сергей Макаров написал, что Александр Дугин находится в больнице. Он также добавил, что вероятна цель атаки на Дугина — спровоцировать удары российской армии по Киеву на День независимости Украины 24 августа.

«В России есть огромная сеть тех, кто поддерживает врагов России, которые пытаются уничтожить Россию. Именно эти сети помогают организовать теракты. Они помогали запускать дроны и взрывать Дугина. Именно эти сети пытаются подорвать патриотизм в России. Они во всем обвиняют Россию и Путина. Они саботируют борьбу России с атакующим Россию НАТО. И с этими сетями «спящих» надо что то делать. Нельзя терпеть в тылу саботаж и диверсии», — добавил Марков.

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«Настоящее время»* сообщило, что автомобиль праворадикального философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина, которого называют «мозгом Путина», взорвали в Подмосковье. В машине была его дочь Дарья, она погибла. Дугин известен тем, что призывал убивать украинцев.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, к происшествию причастны «террористы украинского режима».

Очевидцы сообщали, что автомобиль взорвался во время движения. Официально версию со взрывом не подтвердили. Погибшая дочь Дугина Дарья была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.

Американские СМИ называли Александра Дугина «мозгом Путина», поскольку его идеи влияют на политику Кремля. Он также выступал за убийства украинцев, ввод войск в Украину и оккупацию ее территории.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».