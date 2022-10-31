Осень автократа

THE ECONOMIST

«Что дальше? Есть ли жизнь после Путина? Как он уйдет и кто придет ему на смену?» Эти вопросы занимают умы российской элиты, бюрократов и бизнесменов, которые наблюдают за военными действиями, бегством талантливых людей из России и отказом Запада отступать перед лицом энергетического и ядерного шантажа президента России. «В московских ресторанах и на кухнях много ругани и громких споров, – говорит один из представителей элиты. – Все поняли, что Путин дал маху и проиграл». Некогда немыслимое, смена президента теперь стало часто обсуждаемой темой.

Это не означает, что в скором времени Путин собирается уйти или произойдет переворот, или Путин применит ядерное оружие. Это означает лишь то, что те, кто управляет страной и владеет ее активами, теряют доверие к своему президенту. Похоже, что Россия вступает в самый неспокойный период своей постсоветской политической истории. Западные правительства тоже начинают беспокоиться о том, что Россия может стать неуправляемой.

«Никогда еще Владимир Путин не оказывался в такой ситуации за 22 года своего правления, – говорит Кирилл Рогов. – Он сталкивался с такими сложными ситуациями, как гибель подводной лодки «Курск» и ее экипажа в 2000 году или осада школы в Беслане в 2004 году, где погибли 333 человека. Но в прошлом ему удавалось отвести от себя ответственность и сохранить имидж сильного лидера. Теперь он планирует и проводит операции, которые явно проваливаются».

Вторжение в Украину 24 февраля стало шоком для российского истеблишмента, который убедил себя в том, что Путин не рискнет начать полномасштабную войну. Однако сочетание его первых, пусть и ограниченных, военных успехов, скромные масштабы экономического кризиса и первые попытки мирных переговоров успокоили нервы. Некоторые представители элиты даже на какое-то время убедили себя в том, что Путин не может проиграть.

Это мнение было разрушено «частичной мобилизацией». Она показала, что «специальная военная операция» буксует; и, собирая дополнительные войска, Путин еще глубже втягивает страну в конфликт. Как показали массовые бегство и отказ от мобилизации, его попытка превратить свою авантюру в новую «Великую Отечественную войну» провалилась. Мобилизация нарушила основную предпосылку согласия общества на войну: она не должна была требовать его активного участия. В Москве, где мужчин начали ловить на улицах, мэр Сергей Собянин 17 октября был вынужден объявить об окончании призыва. Другим регионам, обладающим меньшими лоббистскими возможностями, придется восполнить недостаток.

Путин не может выиграть войну, поскольку с самого начала она не имела четких целей, и, потеряв так много, он не может закончить ее без унижения



Даже если боевые действия в Украине прекратятся, возвращение к мирной довоенной жизни при его президентстве практически невозможно. Тем временем в экономике начинают проявляться последствия санкций и оттока наиболее квалифицированной и образованной части рабочей силы, одновременно доверие потребителей падает.

Церемония 30 сентября, на которой после агрессивной критики Запада Путин объявил аннексию четырех областей Украины, которые фактически не контролирует, была настолько абсурдной, что подорвала его ореол силы даже внутри России. По словам Татьяны Становой, «До сентября российские элиты делали прагматичный выбор в пользу Путина... но дела продвинулись настолько далеко, что теперь им, возможно, придется выбирать между различными проигрышными сценариями».

Военное поражение вполне может привести к краху режима со всеми сопутствующими рисками для тех, кто его поддерживал. Воинственность Путина «ставит вопрос о том, готовы ли российские элиты поддерживать Путина до самого конца, особенно на фоне растущих угроз применить ядерное оружие. – отмечает Становая. – Из источника стабильности Путин превратился в источник опасности».

Политолог Аббас Галлямов считает, что в ближайшие несколько недель и месяцев члены элиты, которые всегда верили в способность Путина сохранять равновесие режима, поймут, что спасение режима и даже собственной жизни зависит от них самих. Это должно стать началом поиска возможного преемника внутри системы.

В список потенциальных кандидатов Галлямов включает Дмитрия Патрушева, сына Николая Патрушева, который является главой Совета безопасности и одним из главных идеологов режима. Патрушев-младший – бывший министр. Хотя он и является членом «семьи», но может рассматриваться как новое лицо в силу своей молодости. Другие варианты включают в себя заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко, Сергея Собянина и Михаила Мишустина, который при поддержке силовиков может играть роль умеренного переговорщика с Западом.

Однако, как написал недавно в Washington Post Алексей Навальный надежды, что со сменой Путина на другого представителя его элиты … этот взгляд на войну вообще, а тем более войну за ‘наследство СССР’ изменится, как минимум наивен». Единственный способ остановить бесконечный цикл имперского национализма, по мнению Навального,– это децентрализация власти и превращение России в парламентскую республику. В своем обращении к российской элите Навальный утверждает, что парламентская демократия также является наиболее рациональным и желательным выбором для многих политических группировок, окружающих Путина: «Она дает им возможность сохранить влияние и бороться за власть, гарантируя при этом, что они не будут уничтожены группировкой более агрессивной».

Эта «более агрессивная группа» уже формируется. В нее входят Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров – и оба они имеют свои личные армии. Пока они оба остаются лично преданными Путину. Екатерина Шульман сравнила армию Пригожина с опричниками Ивана Грозного, которые некогда ввергли страну в хаос. Президент Путин всегда заявлял, что Украина – это несостоявшееся государство, failed state. Однако Украина стоит, а Путин вместо этого быстрыми темпами превращает в «несостоявшееся государство» Россию.