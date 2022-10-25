Саше Скочиленко продлили срок содержания под стражей — она проведет в СИЗО еще как минимум полгода

Василеостровский районный Суд Санкт-Петербурга продлил на полгода срок содержания под стражей художнице Саше Скочиленко, сообщается в Telegram-канале, созданном в ее поддержку. Она находится в СИЗО с 13 апреля по делу о распространении военных «фейков».

«Сегодня [судья] Оксана Васильевна Демяшева отказала в ходатайстве защиты о прекращении дела, оставила Сашу в СИЗО до 10 апреля 2023 года, назначила следующее заседание на 2 ноября, 15:00», — пишут активисты.

В конце сентября следствие предъявило Скочиленко окончательное обвинение по делу о распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). В обвинительном заключении говорится, что художница заменила ценники в магазине, «имея предубеждение — неприязненное чувство» по отношению к действиям российской армии в Украине, к деятельности Владимира Путина и органов государственной власти РФ. Также в документе отмечается, что действия активистки были продиктованы «политической ненавистью и враждой в отношении социальной группы, объединенной принадлежностью к военнослужащим ВС РФ, органов государственной власти РФ и Президента РФ».

Напомним, уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили минувшей весной. Художница 31 марта в магазине «Перекресток» в Петербурге заменила ценники на товары информацией о боях в Украине и действии российских военных. Позднее одна из покупательниц супермаркета написала на нее донос. Активистку поместили под стражу 13 апреля.

У Саши Скочиленко диагностирована целиакия — непереносимость глютена. По этой причине она испытывает трудности с питанием в заключении. «Бумага» рассказывала, что к ней в СИЗО приходила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова. Она усомнилась, что у девушки с редким заболеванием есть право на специальное питание, и добавила, что она совершила «тяжкое преступление против государства».