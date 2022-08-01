Обвиняемую в распространении «фейков» Скочиленко поместили в ИВС для ознакомления с делом

Художницу и активистку Сашу Скочиленко, обвиняемую в распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), этапировали в изолятор временного содержания (ИВС) Василестровского района Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале, созданном в ее поддержку.

Как рассказали друзья Скочиленко, в ближайшую неделю она пробудет в ИВС Василеостровского района, куда ее перевели из СИЗО-5. В письме своей матери художница рассказала, что в изоляторе нет специального питания: у девушки целиакия — непереносимость глютена.

Ситуация осложнилась тем, что ИВС принимает передачи лишь два дня в неделю, при этом с собой художнице удалось взять лишь безглютеновый хлеб. Следователь заверил, что из СИЗО передали информацию о спецдиете, необходимой для Скочиленко, а также договорились о возможности передавать продукты для нее не только в эти дни. Позднее эту информацию близким художницы подтвердил начальник изолятора временного содержания.

Уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили минувшей весной. Художница 31 марта в магазине «Перекресток» в Петербурге заменила ценники на товары информацией о боях в Украине и действии российских военных. Позднее одна из покупательниц супермаркета написала на нее донос. Активистку поместили под стражу 13 апреля.

В начале июля Александре Скочиленко Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражу. Она должна пробыть в СИЗО до 1 августа.





Фото: Андрей Бок для «Бумаги»

