«Изложение сути «спецоперации» с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость»

The New Times пытались оспорить блокировку сайта и заодно выяснить, за что Генпрокуратура потребовала заблокировать издание. Тверской районный суд Москвы во второй инстанции отказал в иске об отмене решения о блокировке: но какие именно аргументы Генпрокуратуры удовлетворили суд, из его решения понять невозможно.

Решение вынесла 15 сентября судья Тверского районного суда города Москвы Мария Грибова. The New Times пытались оспорить решение Генпрокуратуры о блокировке и признать незаконными действия Роскомнадзора.

Истец пытался доказать суду, что ведомство не только допустило нарушения процедуры ограничения доступа к информационному ресурсу, но и нарушило право на свободное распространение и выражение мнения, гарантированные Конституцией РФ, конвенцией о правах человека, ФЗ «Об информации и информационных технологиях». Представители Генпрокуратуры и Роскомнадзора подготовили возражения и настаивали на отказе в удовлетворении иска.

Суд описывает заметки как «недостоверную общественно значимую информацию, а именно сведения о разрушении российскими войсками жилого дома и о жертвах среди гражданского населения, в том числе детях и несовершеннолетних»



Требование генпрокуратуры о блокировке сайта (оперативно изготовленное 24 февраля — в день начала «спецоперации») поступило в Роскомнадзор 26 февраля. Прокурор просил ограничить доступ россиян к нескольким текстам — в них описывалось, что 24 февраля были атаки на Харьков, Одессу и другие города Украины. Сейчас эти материалы недоступны на сайте. Суд описывает их как «недостоверную общественно значимую информацию, а именно сведения о разрушении российскими войсками жилого дома и о жертвах среди гражданского населения, в том числе детях и несовершеннолетних».

Роскомнадзор 26 февраля направил требование об удалении этих нескольких «недостоверных» новостей, что и было сделано. После этого Роскомнадзор якобы направил решение о прекращении блокировки сайта операторам связи: отдельные страницы заблокировать не получилось.

Блокировка, по мнению представител Генпрокуратуры, необходима для «обеспечения безопасности и интересов государства»



Но 16 марта заместитель Генпрокурора потребовал ограничить доступ ко всему сайту newtimes.ru. Аргументом было «систематическое размещение недостоверной общественно значимой информации о проводимой ВС РФ специальной военной операции при участии группировки войск ЛДНР, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях ВС РФ, жертвах среди мирного населения». Такая информация, посчитал замгенпрокурора, создает «угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, способствующей дестабилизации обстановки». На «недостоверность» информации указывают опровержения Минобороны России и официальных источников.

В суде представитель Генпрокуратуры продолжал настаивать, что блокировка необходима для «обеспечения безопасности и интересов государства».

Контекст публикаций направлен на формирование протестных настроений в обществе и как следствие подстрекательство к участию граждан в массовых несогласованных акциях



«Недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость, так как участие России в полномасштабных военных действиях потенциально затрагивает широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах — объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения (объявлена Путиным 21 сентября — NT), введение комендантского часа и другие). Кроме того, популярность ресурса и размещенные материалы позволяли сделать вывод о том, что контекст публикаций направлен в том числе на формирование протестных настроений в обществе и как следствие подстрекательство к участию граждан в массовых несогласованных акциях, в связи с чем оснований для признания незаконным решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации не имеется», — сказано в решении суда.

На основании этого суд решил, что блокировка сайта законна — в материалах, размещенных на The New Times были «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Суд также «подтвердил» наличие «недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности и связи». Найдены были и материалы иностранных или международных организаций, признанных нежелательными в России. Но каких именно — суд установить, по всей видимости, не смог.

По поводу нарушения права на свободу слова и выражения мнения, на которых настаивала редакция, суд также вынес решение: конечно, никаких нарушений нет.

«Суд считает указанные доводы представителя истца необоснованными, поскольку требование Генеральной прокуратуры России основано на требованиях Федерального закона», — добавила судья Грибова.

Роскомнадзор и Генпрокуратура ничего не нарушали — они действовали в рамках полномочий и действующего законодательства.