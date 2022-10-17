Правильным курсом идут товарищи

По материалам журналов Foreign Affairs и Foreign Policy

Ровно пять лет назад президент Си Цзиньпин выступал на 19-м съезде Коммунистической партии, и тогда Китай выглядел гораздо лучше, чем сегодня. Экономика росла высокими темпами, Ковид-19 еще не появился в природе. И тогда было много разговоров о «стратегических возможностях» – концепции бесконфликтного расширения влияния Китая по всему миру.

В этом году съезд происходит в гораздо менее радостной обстановке. Экономика Китая буксует, главной причиной чего стала «политика нулевого ковида», основанная на драконовских ограничениях для сдерживания пандемии. Отношения с США перешли в стадию экономической конфронтации и грозят ее продолжением в другие сферы. И тем не менее, речь Си, произнесенная на открытии съезда, была даже более триумфальной, чем предыдущая.

В своей речи Си прославил достижения партии за десятилетие пребывания у власти. Он особо отметил ликвидацию крайней нищеты (которая в Китае определяется как ежедневный доход менее $2,30), чего, по его словам, удалось достичь в прошлом году. По словам Си, партия «выиграла крупнейшую битву с бедностью в истории человечества», что, возможно, и правда.

Говоря о Ковиде, Си заявил, что партия ставит «людей и их жизнь превыше всего». Даже описывая подавление свобод в Гонконге, Си сказал: «мы помогли Гонконгу вступить в новую стадию развития, и порядок был восстановлен». Общий тон его речи был оптимистичен, и Си поставил себе в заслугу то, что называет «модернизацией в китайском стиле», и вновь пообещал «всеобщее процветание». Его видение будущего повторяло уже ставшие мантрой принципы Коммунистической партии Китая (КПК): «Мы должны построить социалистическую рыночную экономическую систему высокого уровня... неуклонно укреплять и развивать систему государственной собственности, неуклонно поощрять и поддерживать развитие частной экономики, в полной мере использовать решающую роль рынка в распределении ресурсов и лучше выполнять роль правительства», – сказал он.

Все это стало индикатором того, что политика Коммунистической партии Китая на ближайшее время останется неизменной. «Си не настроен менять что-то слишком радикально», – говорит Виктор Ших (Victor Shih) из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Вероятно, этого от Си и ждали 2300 делегатов съезда, бо́льшую часть которых традиционно составляют партийные функционеры и чиновники.

Термин «стратегические возможности» в своей речи Си не упомянул ни разу



Вместо этого он говорил о «тяжелой и сложной международной ситуации» и сосредоточился на «безопасности», используя этот термин несколько раз. Одним из важнейших тезисов речи президента стало требование «ускорить» модернизацию вооруженных сил.

Говоря о Тайване, Си напомнил, что Китай «никогда не обещал отказаться от применения силы и оставляет за собой возможность принять все необходимые меры». Он также предостерег неназванные «иностранные силы» от вмешательства в этот вопрос, который в Пекине считают чисто внутрикитайским. Однако это, возможно, выглядит компромиссом: многие опасались, что Си на съезде может использовать гораздо более жесткие формулировки, которые означали бы и более жесткую конфронтацию с США.

Стоит отметить, что об отношениях с Россией в своем докладе Си не сказал ни слова, оставив себе свободу маневра для дальнейших действий.

МАРКС, МАО, ФРИДМАН

Несмотря на то, что следуя конфуцианской традиции, КПК всегда утверждает неизменность своего курса, в действительности, ее курс за последние 30 лет неоднократно менялся. На 14-м съезде партии в 1992 году руководство ввело термин «социалистическая рыночная экономика», что стало сигналом к переориентации экономической политики в направлении рынка. Это никак не сопрягалось с идеями Ленина, Сталина и Мао, которые все равно остались в пантеоне, но открыло дорогу к развитию новой, рыночной, экономики Китая.

В 2002 году 16-й съезд партии официально включил в свою теорию концепцию «Трех представителей», записав ее в Устав. Концепция предполагает, что КПК на данном этапе стала представлять интересы развития передовых производительных сил, китайской культуры и коренные интересы самых широких слоёв населения. На практике «Три представителя» дали возможность вступать в партию представителям частного бизнеса и, соответственно, влиять на ее политику в свою пользу (одновременно создав и условия для роста коррупции, с которой потом пришлось бороться драконовскими мерами, включая расстрелы коррупционеров).

Не менее серьезные последствия имела и отмена ограничения срока полномочий председателя КНР в марте 2018 года, которая стала инициативой Си. Попытки ограничить власть лидера в постмаоистском Китае на этом потерпели крах, и должность генерального секретаря КПК, он же президент, он же и председатель Центральной военной комиссии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) – то есть, главнокомандующий – практически стала пожизненной. Как некогда был и титул императора.

Однако в отличие от императоров, Си не является политической персоной и более представляет интересы «коллективного» Си – как и прочие лидеры в большинстве современных диктатур. Реально правящий орган в Китае – это Постоянный комитет Политбюро КПК (семь человек), влияние имеет и Политбюро КПК (24 человека, где разный вес имеют просто члены и секретари), кроме партийных органов есть еще и Центральная военная комиссия НОАК, и все эти люди занимаются разработкой и проведением внутренней и внешней политики Китая.

Поэтому «диктатор» Си – всего лишь иллюзия, политику державы определяют представители различных силовых кланов, партийной и государственной бюрократии, армии, политической полиции, бизнеса, и функция Си – модерировать их отношения, не доводя до конфликта.

Поэтому дипломаты и аналитики с нетерпением ожидают окончания съезда, после чего на следующий день Си представит новый состав Постоянного комитета Политбюро. Там неизбежны изменения, поскольку премьер Ли Кэцян должен будет уйти со своего поста в марте, после окончания второго, максимального, срока. На его должность прочат председателя Народной политической консультативной конференции Китая Ван Яна, который имеет репутацию условного «реформатора» и сторонника рынка. Ожидается и кооптация в члены Политбюро новых членов.

Все эти кадровые изменения могут иметь, а могут и не иметь значения для будущей политики Китая, и на сегодня единственный итог 20-го съезда КПК – это несменяемость власти, неизменность политического курса и «стабильность» во всех ее положительных и отрицательных проявлениях. Несколько дней назад на мосту в Пекине были вывешены плакаты с надписью: «Мы не хотим тестов, мы хотим есть! Мы не хотим замков, мы хотим быть свободными!" Виновный был быстро найден и арестован, тем, кто перепостил изображения плакатов в соцсетях, был закрыт доступ Интернет. Это стало наглядной иллюстрацией изложенного в докладе Си тезиса решения всех проблем: «отстаивать руководящую роль партии».