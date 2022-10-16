Смерть 22-летней девушки Махсы Амини вызвала в Иране общенациональные протесты, которые быстро перешли в кампанию сопротивления и охватили всю страну. Амини умерла 16 сентября, она была задержана иранской «Полицией нравов» из-за того, что ее голова якобы была недостаточно «плотно» покрыта хиджабом, обязательным для иранских женщин.

Официальная версия смерти – сердечный приступ – не выдерживала критики, похороны Амини в ее родном городе Сакез в иранском Курдистане вылились в демонстрацию протеста, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Вслед за этим взорвались социальные сети.

Уже 18 сентября хэштег #Mahsa_Amini в Twitter набрал более одного миллиона сообщений. Под ним женщины записывали видео, на которых срывали с себя хиджаб и обрезали волосы в знак протеста. На следующий день протесты распространились на несколько университетов в столице. Лозунгом протестующих стало «За женщин, жизнь и свободу!» Так протест быстро стал политическим, его другой лозунг направлен непосредственно против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи – «Смерть диктатору!»

Напряжения добавил тот факт, что Махса Амини по этническому происхождению была курдкой, а отношения иранцев и курдов никогда не были особо теплыми. При разгоне демонстраций 20 сентября сразу в нескольких курских городах полиция начала стрелять, три человека погибло. В Тегеране нашли мертвой 16-летнюю девушку Нику Шахкарами: полиция заявила, что она покончила с собой, но ее мать уверена, что девушку убили силы безопасности за участие в акции протеста. Похороны Ники также стали демонстрацией, полиция стреляла резиновыми пулями, а ночью неизвестные выкопали тело девушки и захоронили его где-то в неизвестном месте.

Далее все покатилось как снежный ком. 21 сентября крупные митинги собрались уже в чисто иранских городах Мешхед, Тебриз, Исфахан и Шираз, полиция снова разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа. На другой день власти заблокировали все социальные сети и ввели ограничения на доступ в Интернет.

Реакция властей была предсказуема и заимствована, вероятно, из какого-то тайного учебника для диктаторов. 23 сентября они организовали контр-демонстрации сторонников режима сразу в нескольких городах. Президент страны Ибрахим Раиси пригрозил протестующим «решительными действиями», и они последовали: 26 сентября было арестовано более 1200 человек.

Как всегда власти нашли «виновных» в разжигании беспорядков – ими снова были НАЗНАЧЕНЫ США и Израиль



По словам Хаменеи, протесты — дело рук «лицемерных иностранных держав и сионистов». Однако таким обвинениям в Иране уже давно не верят, и, зная это, власти продолжили свой курс на репрессии.

Они обрушились и на известных исполнителей, музыкантов, спортсменов, которые присоединились к протестам. Певица Шервин Хаджипур написала песню, посвященную памяти Махсы Амини – Хаджипур была арестована и позднее выпущена под залог до суда. Исполнитель классической персидской музыки Хомаюн Шаджарьян был на гастролях в Австралии и там выступил под портретом Махсы Амини. По возвращению в Иран, у него отобрали паспорт и запретили выезжать за границу.

30 сентября полиция расстреляла людей, выходивших из мечети в городе Захедане на юго-востоке Ирана, где проживает этническое меньшинство белуджей. По разным оценкам, было убито от 66 до 96 человек. В тот же день погибла еще одна девушка – 16-летняя Сарина Исмаилзаде, и снова официальной версией было объявлено, что она покончила с собой. 12 октября более ста демонстрантам были предъявлены уголовные обвинения, грозящие длительными сроками тюремного заключения. И еще через три дня в тюрьме Эвин, где содержалась часть обвиняемых, вспыхнул пожар, в результате которого четыре человека погибли. Очевидцы, находившиеся рядом, слышали выстрелы и взрывы на территории тюрьмы.

Нынешние протесты – самые сильные в Иране за последние несколько лет. Однако сами протесты для страны явление не новое, по разным причинам с 2017 года они происходят почти каждый год. Число погибших исчисляется сотнями, однако, никаких изменений режима не происходит. Иранцы живут очень бедно – ВВП на душу населения составляет всего лишь $2757 – но это не беспокоит элиты, которые могут вести роскошную жизнь, продавая нефть в Китай и многое другое в Россию (включая военные дроны). Необходимого для трансформации диктатуры раскола элит в Иране не наблюдается, что обеспечивает режиму достаточную стабильность.

Однако, то, что этого до сих пор не произошло, не означает, что не произойдет никогда, и как часто это бывало, может произойдет моментально. Как отметил колумнист The Wall Street Journal Джошуа Муравчик (Joshua Muravchik), «если протесты будут продолжаться, режим может дать трещину. Как сообщалось, на этой неделе к протестующим присоединились некоторые военные и полицейские. Если протестующие сохранят свое мужество, и режим не сможет вернуть себе улицу, они сломают власть, и это сделают солдаты и полицейские, сочувствующие протестующим, и чиновники, пытающиеся спасти свои шкуры».