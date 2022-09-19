За «неправильное ношение» хиджаба – смерть





Двадцатидвухлетняя Махса Амини была задержана 14 сентября в Тегеране уличным патрулем полиции нравов, когда девушка вместе с братом направлялась к станции метро. Причиной задержания стал «неправильно надетый» хиджаб. Обычно вслед за этим следует часовое «внушение» в отделении полиции, но через два часа Амини отвезли в больницу, где еще она через два дня умерла. Официальный отчет полиции нравов – остановка сердца.

Этому не поверил никто. Члены семьи сразу сообщили, что никаких проблем с сердцем у Махсы не было. Врачи видели у нее на голове гематому. Из ушей текла кровь, под глазами были синяки – довольно точное описание симптомов сотрясения мозга. По более правдоподобной версии, после того, как полицейские стали ее оскорблять, Амини начала с ними потасовку, избиение полицейскими и привело к травме.

Прокуратура Тегерана назначила официальное расследование, но результаты его станут известны только через три недели, так что, скорее, расследование заявлено, чтобы успокоить возмущение сегодня. Возмущение же усилено тем, что Махса Амини происходила из иранского Курдистана, из города Сакез, и вообще приехала в Тегеран с братом с кратковременным визитом. Курдские нравы гораздо более либеральны, чем у иранцев, женщины там известны своей независимостью (в иракском Курдистане они даже служат в армии, что необычно для исламских стран).

Похороны Амини в Сакезе в субботу вылились в многотысячную демонстрацию протеста, закончившуюся схватками с полицией, которая в итоге распылила слезоточивый газ. Несколько человек получили ранения, несколько десятков было задержано. Тогда же произошли протесты в столице иранского Курдистана в городе Санендедж, на саундтреке видео оттуда слышны выстрелы. Стреляли и в другом городе иранского Курдистане, в Дивандере, где было ранено более 30 человек и четверо убито. С лозунгом «Женщина, жизнь, свобода!» протестовали и в самом Тегеране, но там обошлось без насилия.

Трагедия стала частью кампании закручивания гаек и деятельности так называемого «Штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока», ответственного за сохранение иранских скреп



Это полугосударственная организация, патрули сотрудников и волонтеров прочесывают улицы, вылавливая женщин с «неправильно надетым» хиджабом или юбками «неправильной» длины. Уголовных мер они не применяют, но имеют достаточно возможностей, чтобы доставить массу других неприятностей. В любых случаях, государственные органы оказывают Штабу необходимую поддержку: во время протестов в Сакезе там была ограничена мобильная связь.

По логике всех диктатур находящийся в перманентном кризисе иранский режим за неимением легальной оппозиции постоянно ищет себе врагов, которыми оказываются те, кому сложно себя защитить. Это женщины, сексуальные меньшинства, блогеры, ученые-«шпионы». За последние несколько лет в Иране к длительным срокам заключения были приговорены иранский медик Ахмад Реза Джалали, живший в Швеции, биолог Нулифар Байани и сразу шесть исследователей, работавших над проектом по консервации гепардов. Все они занимались «шпионажем». Естественно, достается правозащитникам: в 2019 году за «поощрение разврата и предоставление средств для него» свой десятилетний второй срок получила адвокат Насрин Сотуде. Ее преступление – защита женщин, демонстративно снявших хиджаб.

В начале сентября суд в Тегеране приговорил к смертной казни двух активисток борьбы за права ЛГБТ, 31-летнюю Захру Седиги Хамедани и 24-летнюю Эльхам Чобдар, по обвинению в «распространение разврата на земле». Их реальное «преступление» заключалось в том, что они помогали членам ЛГБТ сообщества нелегально покинуть Иран. В феврале по приговору суда было повешено двое геев – гомосексуальные отношения в Иране вне закона.

Приговоры, как и смерть Махсы Амини, вызвали протесты международного сообщества, правительств и правозащитных организаций. Протестовала Международная Амнистия, которая оказалась в сложном положении: совсем недавно организация протестовала против запрета на ношение хиджаба во Франции.

С краткими перерывами Иран находится под западными санкциями более 40 лет, но никаких подвижек там не видно. Иранская нефть не продается на Западе, но ее покупают Индия и Китай. Уровень жизни в стране ниже Грузии, но выше Колумбии, и в любом случае, иранские элиты всем довольны.

Все это – очень неприятная перспектива для тех, кому грозит оказаться в той же ситуации, что и иранцам.





На фото: Махса Амини в клинике. Фото: iranwire.com