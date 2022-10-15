В Черкесске подожгли военкомат

Неизвестные в ночь на субботу подожгли здание военного комиссариата в городе Черкесске Карачаево-Черкесской республики. Видео горящего военкомата опубликовал Telegram-канал «Утро Дагестана».

На распространенном ролике видно, что огонь охватил первый этаж здания. Иные подробности происшествия не приводятся. Местные власти инцидент пока никак не прокомментировали.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сегодня сообщил, что Росгвардия усилила меры защиты военных комиссариатов в связи с участившимися нападениями на них. По словам депутата, уже известны случаи задержания правонарушителей «с поличным». О ком именно идет речь, парламентарий не уточнил.

После объявления мобилизации в регионах значительно увеличилось число «происшествий» с военкоматами и местными администрациями. Известно о примерно 20 поджогах во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тарусе, Нижнем Новгороде, Тольятти и других городах страны, в некоторых было по два подобных происшествия.